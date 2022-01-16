Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sanayide Endüstri 4.0 ile hızlı bir dijitalleşme yaşanıyor. Metal yakalılar, yapay zekâ, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri bu dönüşümde baş rol oynuyor. Dijital dönüşümün öncülerinden biri olan CDM Vision, SuPAR adını verdiği artırılmış gerçeklik ürünü ile Alman otomotiv devlerinin bir numaralı tercihi oldu.

TREN GARINA HAYAT VERDİ

Cadem altında faaliyet gösteren CDM Vision İTÜ Teknokent’te faaliyet gösteriyor. CDM Vision’ın kurucu ortaklarından Ali Serdar Emre artırılmış gerçeklik teknolojisi ile gerçek dünyaya sanal objeler eklenebildiğini belirterek “Almanya’da uzun zamandır BMW ile birlikte çalışıyoruz. Ama Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi ‘Stuttgart 21 ile dikkatleri üzerimize çektik. Almanlar o zaman Stuttgart garı ve etrafındaki eski binaları yıkarak yeni bir hangar yapmak için referanduma gitti. ‘Hayır’ oyu çıkmasına rağmen garın yapılmasına karar verildi. 5,5 milyar avroluk bir proje. Gerçi şu an maliyeti 11 milyar avroyu geçti. Referanduma rağmen inşa kararı çıkınca bunu bir şekilde halka anlatmaları gerekiyordu. Bunun en iyi yolu da artırılmış gerçeklik teknolojisi. Biz projenin ana AR partneriyiz. Halk, Mercedes kulesine çıkarak artırılmış gerçeklik ile transparan cam üzerinden garın bitmiş hâlini görebiliyor. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde yüzlerce metre öteyi bile bu şekilde gerçek zamanlı olarak görmek mümkün. Giden trenler, yürüyen insanlar… Bu teknolojide en iyi mesafe takibi yapan en iyi üç tarayıcıdan biriyiz” dedi.

GÖREN GELİYOR

Projeden etkilenen Porsche de yeni kuracağı fabrika için CMD Vision’ı kapısını çalmış. Ardından Daimler, Audi derken arkasından Volkwagen gelmiş. Porsche’nin Taycan modelinin tasarımında da SuPAR’ın kullanıldığına dikkat çeken Ali Serdar Emre “Artırılmış gerçeklik ile gerçek gördüğünüz ortamı artırıyoruz. SuPAR ile de üç boyutlu görsel kontrol yapabiliyorsunuz. Yani var olan herhangi bir datayı fiziksel olarak bir parçanın üzerine iz düşürebiliyorsunuz. Firmalar parçanın üzerinde hataları anında tespit edebiliyor. Üzerine not alabiliyorsunuz. Bunu kaydedip tedarikçiye gönderebiliyorsunuz. Bu teknoloji ile uzaktan bilgisayar ya da tablete bağlanarak bakım desteği verilebiliyor. SuPAR ile mesela 5 saat süren ölçümü 20 dakikada yapıyorsunuz. Bunu yapmak için tecrübeli bir personele de ihtiyaç yok. Bu şekilde bir parçadaki bütün hataları buluyoruz. AR ile sadece otomobili değil her şeyi bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Yapay zekânın da devreye girmesiyle artık ölçümler saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilecek” diye konuştu. Türkiye’de ise Anadolu Isuzu ile çalışma yaptıklarını dile getiren Ali Serdar Emre, AR teknolojilerinin imalat hatası yüzünden yaşanan otomobil geri çağırmalarına da çözüm olabileceğini söyledi.

DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA

Ali Serdar Emre suPAR’ın dünyada büyük talep gördüğünü söyledi. Emre “Geçen yıl itibarıyla ürünün global anlamda tanıtımına başladık. ABD, Kanada, İtalya, Kore, Japonya Çin, Brezilya ve Meksika dahil şu an 23 ülkede varız. Distribütörlük vermeye başladık. Bu alanda dünyada bir numara olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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