Türkiye Gazetesi

AFAD tarafından yayınlanan yeni bir tanıtım videosu, mobil uygulamanın nasıl kullanılacağına ışık tutuyor. Uygulama, afet ve acil durumlarda yardım ekiplerine ulaşımı kolaylaştıracak. Ayrıca en yakın toplanma alanlarını da gösterecek. AFAD Acil isimli uygulamada afet eğitim videoları da yer alıyor.

Uygulamayı kullanmak için öncelikle indirmeniz gerekiyor. İndirme işleminin ardından ilk olarak telefon numaranızı girmeniz istenecek. Bir sonraki adımda ise SMS ile size bir şifre gönderilecek ve bu şifreyi girmeniz gerekiyor. Son olarak, TC kimlik numaranızı girip, konum yetkisini vererek sistemi telefonunuza entegre edebilirsiniz.

AFAD ACİL İLE KONUM VERİLECEK

Uygulamanın amacı, afet anında en yakın toplanma alanlarını göstermek. Ancak toplanma alanlarına ulaşamayanlar için ise amaç, acil çağrı vererek konumunu göstermesi.

Mobil uygulama üzerinden çağrı verdikten sonra 112 acil çağrı merkezine bağlanılacak. Daha sonra afetzedenin durumunu tanımlayan butonlar devreye girecek. Afet bölgesindeki kişi, konuşamayacak durumdaysa butonlar üzerinden mesaj iletecek.

Tanıtım videosuna göre, afetten etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara toplu bildirimler de gelebilir. Bu arada, söz konusu uygulama yerli ve milli yazılımla İçişleri Bakanlığı'nın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirildi.

Uygulama, şu anda Android için Play Store ve iOS için App Store'da.

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