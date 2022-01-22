Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin teknoloji alanındaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karsan şirketinin tasarladığı 8 metre uzunluğundaki otobüs, Norveç’e ulaştı. Yaklaşık 140 bin nüfuslu Stavanger kentindeki Forus Business Park'ta aracın testleri başlıyor.

Türk mühendislerin geliştirdiği otobüste 21 koltuk yer alıyor ve 50 kişiden fazla kapasiteye sahip. Araç, Nisan ayından sonra Stavanger’de 2 yıl boyunca toplu taşıma hizmeti vererek test edilecek. Araç hem sürücüsüz (otonom) hem de elektrikli olması nedeniyle yenilikçi yaklaşımlar arasında yer alıyor.

OTONOM OTOBÜS YOLLARDA

Norveç merkezli Applied Autonomy girişimi ise otobüse otonom kontrol teknolojisini entegre ediyor. Böylece, Avrupa'da ilk kez seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüs, toplu taşıma sisteminde şehir içinde kullanılacak.

(Foto: Karsan)

Bununla birlikte, testler sayesinde otonom otobüslerin kent hareketliliğine katkısı da ölçülecek. Karsan, birçok Avrupa ülkesinden sipariş alıyor. İlerleyen zamanlarda şirket, Kuzey Amerika pazarına da yelken açmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden otonom otobüs hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Varank, "Teknoloji Hamlesi'nin gurur günlerinden biri daha! Avrupa'da ilk kez, insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılacak." dedi. Mustafa Varank, otobüsü geliştiren ve otonom sistemle katkıda bulanan şirketleri tebrik etti.

Çin’deki otomobil fuarında otonom araçlar öne çıktı Çin’de pandemi dönemi gerçekleştirilen ilk otomobil fuarında otonom sürüş teknolojisi kullanılan araçlar öne çıktı.

İTÜ'de, yürüyemeyenler için yapay zekaya sahip otonom tekerlekli sandalye geliştirildi İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), yürüyemeyen bireylerin erişilebilirlik seviyesini artırmak için yapay zeka çözümleri kullanılarak tam otonom tekerlekli sandalye geliştirildi.