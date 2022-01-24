Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Solar Dynamics Observatory (SDO) tarafından görüntülenen yeni bir güneş patlamasını yayınladı. Bu gözlemevi, Güneş’i atmosferinden Dünya'yı çevreleyen uzaydaki parçacıklara ve manyetik alanlara kadar inceliyor.

NASA açıklamada, “Güneş patlamaları güçlü enerji patlamalarıdır. İşaret fişekleri ve güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik güç şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir. Uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabilir.” dedi.

Güneş patlaması sonucu aşırı sıcak plazmanın fırlatılmasıyla, Güneş fırtınaları meydana gelebiliyor. Çoğu güneş fırtınası genellikle zararsız olsa da, çok büyük bir fırtınanın Dünya'ya çarpması felaket etkilere yol açabilir.

DAHA BÜYÜK GÜNEŞ PATLAMALARI GERÇEKLEŞTİ

Bu son güneş patlaması geçmişte meydana gelenler kadar yoğun değildi bile. Örneğin, 1582'de gözlemlenen bir güneş patlamasına 'büyük yangın' deniyordu. O kadar şiddetli bir parlama oldu ki, Nisan 2021’de ortaya çıkan belgelerde, Avrupa ve Asya’daki birçok görgü tanığının ifadeleri yer alıyordu.

1582’deki patlamaya ilişkin Cornell Üniversitesi bilim insanlarının ulaştığı raporlarda, ‘gökyüzünde üç gün süren ateşli kırmızı bir görüntü’ olduğu yazıyordu. O tarihlerde insanlar, olayın büyük bir güneş fırtınası olduğunun farkında değildi. Ancak şu anda astronomlar, gelecekteki güneş faaliyetini tahmin etmeye yardımcı olmak için fırtınalara bakıyor.

8 Mart 1582'de Dünya'yı vuran güneş fırtınasının şiddeti, 1909 ve 1989'daki olaylara benziyor. Bu da, yüzyılda görülen bir olay olabileceği anlamına geliyor. Yani 21. yüzyılda bir veya iki kez şiddetli bir patlama bekleyebiliriz. Benzer bir yoğun güneş fırtınası modern dünyamızı vursaydı, büyük bir hasara neden olur ve dünya çapındaki elektrik şebekelerini devre dışı bırakırdı.

1582 güneş fırtınasının görgü tanığı Pero Ruiz Soares, “Gece yarısı, kalenin üzerinde korkunç ve korkulu büyük ateş ışınları yükseldi. Ertesi gün aynı saatte aynı şey oldu ama o kadar büyük ve korkunç değildi. Herkes bu büyük işareti görmek için kırsala gitti.” yazmıştı.

1909'da vuran güneş fırtınasına ilişkin Universe Today bir paylaşım yaptı. 20. yüzyılın en yoğun güneş fırtınalarından biriydi ve şiddetli seviyelerde jeomanyetik bıraktı. Ayrıca telgraf sistemlerine hasar verdi.

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