Samsung, The Freestyle'ı 22 Şubat’ta başlayacak sınırlı sayıdaki ön satışla tüketiciye sunuyor. Kampanya kapsamında Freestyle’ı satın alan kullanıcılara, Galaxy A32 akıllı telefon ve Freestyle için taşınabilir batarya hediye edilecek. The Freestyle'ın çok amaçlı döner yapısı, 180 dereceye kadar dönüş sağlayarak masa, yer, duvar hatta tavan gibi tüm yüzeylerde 100 inç büyüklüğüne kadar görüntü imkânı sunuyor. The Freestyle için Türkiye fiyatı ise 15.999 TL.

Samsung, bazı Galaxy cihazlar için güncelleme desteğini uzattı Samsung, belirli Galaxy cihazlarda ‘One UI’ kullanıcı arayüzü ve Android işletim sistemi için dört nesil boyunca güncelleme desteğini standart olarak sunacağını açıkladı. Samsung Galaxy S serisi, Z serisi ve A serisi ve Galaxy tabletler için geçerli.

Samsung Galaxy S22, S Pen ile geliyor Teknoloji devi Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde S22, S22+ ve S22 Ultra'dan oluşan yeni amiral gemisi modellerini tanıttı.