Türkiye Gazetesi

SpaceX, Starlink uydu internet ağının parçası olacak 46 uyduyu, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan Falcon-9 roketiyle fırlattı. SpaceX üretim müdürü Jessie Anderson, "Harika bir haber, şimdi de 46 Starlink uydumuzun konuşlandırılmasını bekliyoruz." dedi.

SpaceX'in 10 Şubat'ta Dünya'nın yörüngesine gönderdiği Starlink internet uydularından 40'ı, Güneş kaynaklı jeomanyetik fırtınaya kapılarak düştü.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Başka bir Starlink uydusu setinin 25 Şubat'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden bir Falcon 9 ile fırlatılması da planlar arasında.