Türkiye Gazetesi

Rus işgaline karşı Ukrayna ordusunu desteklemek için para toplayan Ukraynalı sivil toplum kuruluşu (STK) “Come Back Alive” Patreon hesabı askıya alındı. Bu konuda açıklama yapan platform, "Sebebi ne olursa olsun, şiddet içeren veya askeri teçhizat satın alan hiçbir kampanyaya izin vermeyeceklerini” söyledi.

Patreon'un blog gönderisine göre, Come Back Alive'ın sayfası topladığı parayı Ukrayna askerlerini eğitmek ve teknik ekipman sağlamak için kullanacağını belirtiyordu. Daily Dot, Come Back Alive'ın Patreon sayfasının Mayıs 2020'den beri faaliyette olduğunu ileri sürdü. Bununla birlikte, 26 Ocak 2022’den beri sayfanın 936 üyesi ayda yaklaşık 19 bin dolar kazandırdı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra bu hafta Come Back Alive’ın sayfası daha çok dikkat çekmeye başladı. 14 binden fazla üyeye ulaşarak ayda toplam 436 bin 966 dolar para elde etti.

UKRAYNA ORDUSUNA ASKERİ TEÇHİZAT

Come Back Alive'ın web sitesine göre, Kiev merkezli STK’nın amacı, Ukrayna ordusuna gece görüş ekipmanı tedarik etmek ve yaralı askerlerin tedavisine yardımcı olmak gibi pek çok askeri yardımı kapsıyor. CNBC ise, topluluğun Ukraynalı askerlere zırh, tıbbi ekipman ve miğfer sağladığını bildirdi.

The Verge’ün haberine göre, STK'nın Patreon katmanlarının markalaşması, toplanan fonların kelimenin tam anlamıyla Ukrayna ordusuna mühimmat satın aldığı konusunda kafa karışıklığına yol açtı.

Bu arada, Ukrayna hükümetinin kendisi de savunmaya yardımcı olmak için doğrudan bağış talep ediyor. Hükümet web sitesindeki bir sayfa, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lojistik ve tıbbi desteğine” yardımcı olmak için fonların gönderilebileceği hesap ayrıntılarını gösteriyor.

Come Back Alive tarafından toplanan fonlara ne olduğu belli değil. Topluluğun direktörü Taras Chmut, hesaba erişmeye ve para çekmeye çalıştığında "Bu sayfa kaldırıldı" uyarısını gördüğünü söyledi. Ancak Patreon, bir sayfa devre dışı bırakılsa da toplanan fonların iade edildiğini belirtiyor.

Ukraynalı denizci Rus tanklarını durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyon bir anda savaşa ve yıkıma dönüştü. Bölgeden peş peşe patlama sesleri yükselirken, çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Ukraynalı denizci Vitaliy Skakun, Rus tanklarını durdurmak için kendisiyle birlikte Henichesky Köprüsü'nü havaya uçurdu.

Korkunç anlar kamerada: Ukrayna'da Rus tankı sivil aracı ezdi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir Rus tankı sivil aracı ezdi. Araçta mahsur kalan kadının kurtarılma anları ve tankın aracın adeta üstünden geçtiği saniyeler kameralara yansıdı.