Türkiye Gazetesi

Slovak şirketi DEEP, bir Apple iPhone 12 Pro Max telefonu USB-C bağlantı noktasıyla tam olarak çalışacak şekilde başarıyla değiştirdi. Bu arada, iPad ve Mac (bilgisayar) serileri zaten evrensel standardı kullanıyor. Şirket, modifikasyon sürecinin videosunu da YouTube üzerinden yayınladı.

Videoda bir mühendis, telefonu açıp Lightning portu birimini çıkardıktan sonra iPhone 12 Pro Max'in bağlantı girişi ölçümlerini aldı. Lightning bağlantı noktasının contasını çıkardıktan sonra, geride kalan açıklık, bir USB-C fişinin içine sığması için zar zor yetiyordu. Ancak buna da çözüm bulan ekip, bazı bölümleri törpüleyerek USB-C girişinin porta sığmasını sağladı.

Ekip, USB-C girişiyle yeniden tasarlanan iPhone 12 Pro Max'in tamamen çalışır durumda olduğunu açıkladı. Videoya baktığımızda, USB-C aracılığıyla iTunes ile çalıştığını, Mac'e bağlandığını ve USB-C bağlantı noktası üzerinden orijinal bir Apple şarj cihazıyla düzgün şekilde şarj olduğunu görüyoruz.

USB-C IPHONE AÇIK ARTIRMA İLE SATILIYOR

Şirket konu hakkında şöyle bir açıklama yaptı: "Birçok iPhone sahibi, Apple'ın iPad Pro veya MacBook'larda olduğu gibi iPhone'larında daha yaygın ve beğenilen USB Type-C bağlantı noktasını kullanmasını uzun süredir bekliyor. Özellikle Pro cihazlarının kullanıcıları, tüm cihazlarda tek bir kabloyu kullanmak isteyecektir. Bu isteğimizi kısmen de olsa yerine getirmeye karar verdik ve orijinal Lightning portu yerine USB-C portlu orijinal Apple iPhone cep telefonu sunuyoruz."

DEEP ekibi, USB-C portlu iPhone 12 Pro Max telefonu eBay üzerinden satışa çıkardı. Dünyanın ikinci USB-C destekli iPhone modeli için başlatılan açık artırma Perşembe günü başladı ve 6 Mart'ta günü sone erecek. Açık artırma, bin 350 dolar ile başladı.

Kasım ayında, İsviçre'den robotik öğrencisi Ken Pillonel de bir iPhone X modelini USB-C bağlantı noktasıyla çalışacak şekilde değiştirmeyi başardı. eBay üzerinden 86 bin dolara alıcı bulmuştu.

Apple, iPhone 14 serisinde sevilen modeli piyasaya sürmeyecek Teknoloji devi Apple, bu yıl iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Büyük ihtimalle yılın son çeyreğinde (sonbaharda) tanıtılacak seride bir eksiklik bulunacak.

Apple uyardı: iPhone'u yanlış şarj ediyorsunuz Teknoloji devi Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında. Küresel akıllı telefon pazarında Samsung’un ardından ikinci sırada bulunan Apple, milyonlarca kullanıcıya sahip.