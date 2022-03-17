Türkiye Gazetesi

PhonoArena editörü Alan Friedman, kendisine gelen bir e-postayı paylaştı. Google simgesini ve adını kullanan e-postada, kullanıcıya telefonunun kötü amaçlı yazılımdan zarar gördüğü ifade ediliyor. Devamında ise kullanıcıyı bir bağlantıya yönlendirerek "acil eylem gerekli" yazıyor ve aksi takdirde sosyal medya hesaplarının, mesajlarının, fotoğraflarının, banka ve kredi kartı hesaplarının kısacası bütün hassas verilerinin sızacağını söylüyor.

Kullanıcıya gelen mesajda "UYARI! Pixel 6 Pro'nuz 13 Kötü Amaçlı Yazılım tarafından ciddi şekilde hasar gördü" yazıyor ve en altta virüslü bir bağlantı bulunuyor; Cihazı Temizle.

Friedman, kullanıcıları bu tür mesajlar almaları durumunda panik yapmamaları konusunda uyarıyor. E-postada ne yazdığının bir önemi yok ve "Cihazımı Temizle" ya da benzeri bir butona tıklamanız halinde tam tersine cihazınıza virüs bulaşacak. Bu tür e-postaların yapmanızı istediği hiçbir şeyi takip etmeyin, aksi takdirde ekranın her tarafında porno siteleri, sahte güncellemeler, çevrimiçi oyunlar ve onlarca istenmeyen açılır reklamlar görebilirsiniz.

Benzer şekilde, bir iPhone kazandığınızı iddia eden ve üstelik bunu Walmart veya Amazon gibi büyük şirketlerin adını kullanarak yapan sahte mesajlar da alabilirsiniz. Bu tür mesajları da direkt silin ve size ilettikleri hiçbir bağlantıya dokunmayın ve dosyaları indirmeyin.

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