Türkiye Gazetesi

Üretim macerası 18 Temmuz 2020'de Gemlik Tesisleri'nde başlayan yerli otomobil TOGG'un seri üretimi için son hazırlıklar da tamamlanıyor.

160 ROBOT ÜRETİM DENEMELERİNE BAŞLADI

Üretim birimlerindeki çalışmaların Mayıs ayında tamamlanması beklenirken, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, Temmuz 2022 sonunda deneme üretimleri yapılacak..

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan ve toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen TOGG araba Gemlik Tesisi'nde boyahane ofisleri de tamamlandı.

HEDEFE ADIM ADIM

Öte yandan TOGG ne zaman seri üretime geçecek merak ediliyordu. Üretim planlamasına göre, TOGG 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçebilecek. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğin sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili olan TOGG özellikleri bakımından da ayrıcalıklar sunacak.

30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR?

TOGG fiyatı ise başka bir merak konusu oldu. Elektirikli yerli otomobil için henüz bir fiyat belirlenmese de otomotiv mecralarına göre yerli otomobiln fiyatı 200 bin liradan başlayacak. Bazı iddialara göre ise 250 bin fiyat etiketine sahip olacak.

Şirket CEO'su Gürcan Karakaş, aracın maliyetinin Kasım 2021 tarihinde 40.000 € olduğunu açıklamıştı. Vergilerle birlikte aracın satış fiyatının 1.000.000 ₺'yi geçeceği düşünülüyordu. Ancak kurdaki değişiklik TOGG fiyatlarına yansıyacak mı henüz bilinmiyor.

TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aracı her türlü doğa şartına hazırlamak adına deneme sürüşleri gerçekleştiriyor. TOGG'un kış şartlarının test edilmesi amacıyla gerçekleştirilen deneme sürüşü de nefes kesti.

TOGG başarıdan başarıya koşuyor! Dünya hayran kaldı: En iyilerin arasına girdi ABD’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkan ve fuara damgasını vuran yerli otomobil TOGG, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve özellikleriyle dünyaya damga vuran TOGG, 2 bin 300 firma arasından en iyi 20 marka arasına girmişti. TOGG, en iyi 20 marka sıralamasında ise 6’ncı oldu.