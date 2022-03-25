Türkiye Gazetesi

Solar Orbiter uzay sondası, güneşin patlayıcı alt atmosferinin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü yakalayarak uçucu, dinamik patlamaları ortaya çıkardı. NASA ve ESA’nın ortak uzay uydusu görüntüleri çektiğinde Güneş’ten 74 milyon kilometre uzaktaydı.

University College London'dan (UCL) ekibi, alçak güneş atmosferinin şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüsünü oluşturmak için kullandı. Görüntü, 7 Mart'ta uydu Dünya ile Güneş’in arasından geçiş yaparken çekilen 25 ayrı fotoğraftan oluşan bir mozaik ve dört saatten uzun bir süre boyunca birbiri ardına çekilen görüntülerden oluşuyor.

Fotoğraf, bir 4K TV ekranının görüntüleyebileceğinden on kat daha iyi bir çözünürlükte 83 milyondan fazla piksel içeriyor. Benzersiz görüntü bilim insanlarına alçak güneş atmosferi hakkında yeni bilgiler sağlıyor. Gökbilimciler, dinamik aktiviteyi 'benzeri görülmemiş ayrıntılarla' görme fırsatı yakaladı.

NASA, SpaceX ile Blue Origin rekabetini kızıştıracak NASA, Ay programı Artemis için ikinci bir insanlı Ay’a iniş aracı geliştirme planlarını duyurdu. Uzay ajansı, rekabeti kızıştırmak üzere SpaceX’in yanı sıra büyük ihtimalle Blue Origin’i de programa dahil edecek.

NASA, Kuzey Işıklarına roket fırlatacak Kuzey Işıkları, Dünya üzerindeki en muhteşem manzaralardan biri ancak gökbilimciler bu ışıkların arkasındaki nedeni araştırıyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gezegenimizin uzayla nasıl enerji alışverişi yaptığını incelemek için iki roketi Kuzey Işıklarının içinden geçirmeye çalışacak.