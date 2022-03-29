Türkiye Gazetesi

The Verge'ün haberine göre, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, "Son kapsülümüzü bitiriyoruz ancak hala parça üretiyoruz, çünkü yenileme yapacağız" şeklinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bir Crew Dragon'un her uçuşundan sonra, uzay aracı Florida'da bir yenileme sürecinden geçiyor. Burada aracı tekrar uçuşa hazır hale getirmek için belirli donanımlar değiştirilmekte.

Bununla birlikte Elon Musk'ın kurduğu ve halen CEO görevini üstlendiği SpaceX, başlangıçta NASA'nın Ticari Mürettebat Programı için Crew Dragon'u geliştirmişti. Bu programın bir parçası olarak şirket, Crew Dragon'da uzay üssüne dört NASA astronotu ekibi gönderdi. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında şirket, üç günlük bir yolculukta ilk kez Dünya yörüngesine (yani uzaya) tamamı sivillerden oluşan bir ekip gönderdi.

SPACEX KAPSÜLLERİ

SpaceX'in Endeavour, Resilience, Endurance ve Freedom ismini verdiği Crew Dragon kapsülleri ile onlarca uçuş planı var. Örneğin, önümüzdeki günlerde Axiom adlı ticari bir uzay istasyonu şirketi, 10 günlük bir yolculuk için bir Crew Dragon kapsülünde dört kişiyi uzay istasyonuna gönderecek. Üstelik bu görev Axiom ile SpaceX'in tek ortaklığı olmayacak. En az üç insanlı uzay uçuşu daha yapmak için sözleşme imzaladılar.

Bu arada, SpaceX hala NASA ile mürettebatı altı ayda bir Uluslararası Uzay İstasyonuna göndermek ve Dünya'ya geri getirmek için sözleşmeye sahip. Şubat ayında NASA, SpaceX'e başlangıçta verdiği altı göreve ek olarak Crew Dragon ile üç ek insanlı uçuş görevi daha verdi.

SpaceX, Crew Dragon'un üretimini duraklatırken, şirketin Ay ve Mars'a insanları taşıması planlanan Starship roketlerine daha fazla kaynak akıtması bekleniyor. Ancak uzay şirketinin başkanı Shotwell, SpaceX'in gerekirse Crew Dragon üretimini istediği zaman yeniden başlatabileceğini söyledi.

SpaceX, uzaya yemek fırlatacak ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, Mars ve Ay’da üs kurma hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan ilginç gelişmeler de yaşanmıyor değil. Şirket, uzay istasyonuna yemek gönderecek.

NASA, SpaceX ile Blue Origin rekabetini kızıştıracak NASA, Ay programı Artemis için ikinci bir insanlı Ay’a iniş aracı geliştirme planlarını duyurdu. Uzay ajansı, rekabeti kızıştırmak üzere SpaceX’in yanı sıra büyük ihtimalle Blue Origin’i de programa dahil edecek.