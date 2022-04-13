Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projesi olarak Meteksan Savunma tarafından geliştirilen MİLSAR SAR/MTI Radarı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Anka insansız hava aracına (İHA) entegre edildi. Böylece mayın tespit çalışmaları başladı. SSB Başkanı İsmail Demir, yerli İHA'ların yeni bir kabiliyet daha kazanarak gelişmeyi duyurdu.

Son haftalarda Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle Karadeniz'de serseri mayınlar ortaya çıkmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı söz konusu mayınların tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ANKA İHA'YA MİLLİ RADAR

Yerli İHA'ların elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartlarında veya bulutların üstünde uçarken bile etkin olmasını sağlayan MİLSAR radarına deniz mayınlarını tespit etme özelliği de eklendi.

(Foto: AA)

MİLSAR'ın Anka İHA’ya entegre edilmesi ile Türkiye, İHA'dan radar teknolojisi ile deniz yüzeyindeki mayınları tespit edebilen ender ülkeler arasına girdi. Kolay entegre edilebilen ve 30 kilogramdan daha hafif olan MİLSAR, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alarak İHA’lara güç katıyor.

Yerdeki hareketli hedefleri tespit ve takip edebilen MİLSAR’ın görüşün hiç olmadığı şartlarda bile mesafeden bağımsız 30 santimetre çözünürlüğe kadar görüntü almayı başardığı açıklandı.

Yerli ve milli radar Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı DHMİ ve TÜBİTAK tarafından ortak yürütülen ilk yerli ve milli gözetim radarı projesinde sona yaklaşıldı. Proje sayesinde yabancı firmalara milyonlarca dolar ödenmesinin önüne geçilirken, önümüzdeki yıllarda Türk hava sahasının tamamı yerli ve milli imkanlarla izlenmesinin önü açıldı.

Türkiye'de bir ilk! Milli radarda sona yaklaşıldı Türkiye'nin ilk sivil havacılık radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nda (MGR) sona yaklaşıldı. Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, yapılan testlerin ardından hizmete girecek.