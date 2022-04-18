Türkiye Gazetesi

Hiç telefonunuza dokunmadan WhatsApp mesajı göndermek için bir akıllı gözlük satın almayı düşünür müsünüz? WhatsApp Android uygulamasının yeni bir APK incelemesine göre bu çok yakında gerçeğe dönüşebilir. Teknoloji devi Meta, Ray-Ban Stories akıllı gözlükleri ile bunu mümkün hale getireceğe benziyor.

XDA Developers'ın haberine göre, WhatsApp beta 2.22.9.13 güncellemesinde kullanıcılar, belirli giyilebilir cihazlar ile mesajlarını yönlendirebilecek. Bu özellik ile Ray-Ban Stories akıllı gözlüklerdeki mikrofon aracılığıyla WhatsApp mesajları yazmak mümkün olacak. Facebook Asistan'a WhatsApp'ta bir arkadaşınıza mesaj göndermesi için talimat vererek, sokakta yürürken telefonunuza bile dokunmadan iletişim kurabileceksiniz.

WhatsApp kullanıcıları kara kara düşünüyordu: Aylar önce görünen özellik nihayet geldi Popüler uygulama WhatsApp, aylar önce ortaya çıkan ancak henüz geliştirilme aşamasında olduğu için kullanıcılara sunulmayan yeni gizlilik seçeneğini nihayet beta test kullanıcıları için yayınladı. İşte WhatsApp'ta sizi istemediğiniz kişilere karşı adeta görünmez kılacak son görülme özelliği...

Dört büyük WhatsApp değişikliği! WhatsApp, mesajlaşma uygulamasını kökten değiştirecek büyük uygulama değişiklikleri planlıyor. Bir dizi sızıntı görüntü, topluluklar ve emoji tepkileri gibi yenilikleri ortaya koydu. İşte platforma gelecek dört yenilik…