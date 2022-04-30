Türkiye Gazetesi

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşma imzaladı. Ardından milyarder isim, Tesla'dan yaklaşık 8,5 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirerek satın alma işlemini tamamlayabilmek için cebinden harcaması gereken 21 milyar doların bir kısmını denkleştirdi.

20 Nisan'daki bir SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) başvurusunda Musk, Twitter için 44 milyar doları nasıl sağlayacağını açıkladı. Buna göre, Morgan Stanley ve diğer finans kurumları aracılığıyla yaklaşık 25.5 milyar dolarlık borç finansmanı sağlanayacak. Geriye kalan 21 milyar doları ise kendi cebinden ödeyecek.

Peki, Elon Musk bu parayı nasıl bulacak? İşte çözülemeyen Twitter sırrı..

Elon Musk Tesla hisselerini satmaya başladı Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almaya yönelik anlaşma yaptıktan sonra Tesla hisselerini satmaya başladı. Elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Musk'ın, 44 milyarın bir kısımı kendi servetinden ödeyeceği açıklanmıştı.

Elon Musk gözünü Coca Cola'ya dikti! Satın alıp içine ekleyeceği maddeyi söyledi Milyarder girişimci Elon Musk, Twitter’ı satın almasıyla henüz gündemden düşmemişken bir satın alma planıyla daha manşetlerde yerini aldı. Musk’ın yeni hedefinin Coca Cola olduğu ortaya çıktı.