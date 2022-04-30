Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden Rusya’ya yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlardan biri de dünyanın doğal gaz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Rusya’dan doğal gaz satın alımını askıya almak oldu. Aynı zamanda Rusya da birçok ülkeye doğal gazı kesti. Hal böyle olunca bilim insanları varlığını yıllardır bildikleri Dünya dışındaki doğal gaz kaynaklarını araştırmaya koyuldu.

Haber Global’e göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Satürn gezegeninin, 2 bin 575 km’lik yarıçapa ve kalın bir atmosfere sahip uydusu Titan’da doğal gaz rezervi olduğunu ileri sürmüştü. Cassini uzay aracı ile Satürn’ü araştıran uzay ajansı, Huygens sondasını 2006 yılında Titan'a indirdi. Uzay aracı sayesinde NASA, Satürn’ün uydusunun göl ve denizlerle kaplı olduğunu keşfetti.

DOĞAL GAZ DENİZLERİ

NASA bilim insanları, Titan’daki göllerin su yerine çözülmüş nitrojen, etan ve metandan oluşan hidrokarbonlara sahip olduğunu açıkladı. Yani bu su alanları aslında doğal gaz denizleri ve doğal gaz yağmurları yağmakta. Üstelik bilim insanlarının tahminine göre, bu hidrokarbon miktarı, dünya üzerindeki tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin 100 katı.

ABD uzay ajansı, Titan'a Dragonfly ismini verdiği yeni bir uzay aracını 2026'da gönderecek. 2034’te Titan’a ulaşması beklenirken, enerji kaynaklarını, yeryüzünü ve insan yaşamı için en uygun alanları araştıracak. NASA, içinde bulunduğumuz 2021’inci yüzyılın sonuna kadar Titan'daki enerji kaynaklarına erişmek istiyor.

HEDEF TİTAN'A İNSAN YERLEŞTİRMEK

Bilim insanlarının bir sonraki hedefi ise Satürn’ün uydusu Titan’a insanları ulaştırmak. Üstelik Mars’ın aksine Titan’ın kalın atmosfere sahip olması nedeniyle Güneş’ten gelen radyasyon miktarı daha az. Aynı zamanda yer altı sularının olma ihtimali ve su ile oksijen üretilmesi, tarım yapılabilmesi ve hidrojene dönüştürerek yakıt üretilebilmesi de mümkün gibi görünüyor. Ancak yerçekiminin Ay’dan bile daha az olması insanların kas ve kemik yapılarına zarar vererek sakatlıklara ve hastalıklara yol açabilir. Bir diğer sorun ise Cassini bile Titan’a 7 yılda vardı, yani mesafe oldukça uzak.

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