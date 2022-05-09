Türkiye Gazetesi

Lenovo’nun sahibi olduğu Motorola akıllı telefon üreticisinin yeni Razr modeli ilk kez teknoloji meraklılarının karşısına çıktı. Sızıntı kaynaklarına göre, katlanabilir ekranlı akıllı telefonun daha kare şeklindeki tasarımı, önceki katlanabilir modellerin çıkıntılı tasarımından önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Motorola Razr 3 böyle görünecek

Katlanabilir akıllı telefonun parmak izi sensörünün cihazın yan tarafında olması muhtemel güç düğmesinin yanında olabileceği aktarıldı. Motorola, daha önce 2019 Razr modelinin ön tarafına parmak izi sensörünü yerleştirmişti ve ardından 2020'de piyasaya sürdüğü 5G modelinde ise sensörü cihazın arka paneline eklemişti. Her iki yerleşim de tam olarak ideal değildi. Çünkü cihazın arkasında olması ulaşılması zor bir nokta olarak gösterilirken, ön cephede olması ise telefonu iki eliyle açmaya zorluyordu.

MOTOROLA RAZR 2022 KAMERASI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Evan Blass, Motorola Razr 3'ün FHD+ dahili katlanır ekran ve delikli tasarımın içindeki 32 Megapiksel selfie kamerası ile geleceğini söylüyor. Bu arada, Motorola'nın Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile piyasaya süreceği söyleniyor. Depolama tarafına gelirsek, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama desteği bekleniyor.

Motorola Razr'ın parmak izi sensörü cihazın yan tarafında olacak

Daha kare tasarımı ve çift kamera sensörleriyle Motorola, Samsung'un katlanabilir amiral gemisi telefonu Galaxy Z Flip 3 ile rekabet etmeye hazırlanıyor. İlk iki Razr modeli topaklı ekran, kamera ve gıcırtılı ses çıkaran menteşe gibi çeşitli kusurlarla piyasaya çıkmıştı.

Aralık ayında bir Lenovo yöneticisinin yaptığı duyuruya göre üçüncü nesil Razr'ın Temmuz veya Ağustos aylarında Çin'de piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yine de Çin dışında bir piyasa tarihi hakkında bir kelime açıklama bile yok.

Kamerasıyla adeta bir canavar: Motorola Frontier'a 194 Megapiksellik sensör Akıllı telefon üreticisi Motorola, kod adı "Frontier" olan yeni nesil bir amiral gemisi telefon üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadarki sızıntı bilgiler, telefonun amiral gemisi Qualcomm SoC işlemciyle, yüksek hızlı şarj ve güçlü kamera sensörleriyle geleceğini gösteriyordu. Yeni bir sızıntı ise telefonun tasarımını ortaya koyuyor.

Katlanabilir Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 için ön satışa çıktı Samsung yeni modelleri Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Buds 2’yi Türkiye’de ön satışa sundu.