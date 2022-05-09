Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kilometre yol kat etmiş ve Güneş Sistemi kadar eski olabilecek bir göktaşı (meteor) parçası bulmak heyecan verici gelebilir. Üstelik bilime büyük bir katkı sağlayacağınızı da düşünebilirsiniz. Ancak NASA uzay kayalarını görmek istemiyor.

ABD’nin üç eyaletinde sonik bir patlamaya neden olan göktaşı düşüşü NASA’nın yeni bir açıklama yapmasına neden oldu. Özellikle Mississippi eyaletinin farklı noktalarına düşen göktaşı parçaları meteor avcılarını harekete geçirdi. Ancak NASA Meteor Watch ekibinin Facebook'taki paylaşımına göre, Natchez şehrinin doğusundaki bir bölgede ve Mississippi'deki 84. otoyol boyunca bulunan son göktaşı parçalarından bazıları doğrulandı.

NASA'nın açıklaması

NASA Meteor Watch, göktaşlarına yönelik yaptığı yeni bir açıklamada dikkat çeken ayrıntılara da yer verdi. Uzmanlar, “Biz göktaşı ekibi değiliz, çünkü asıl odak noktamız uzay araçlarını ve astronotları meteorlardan korumak. Bu nedenle bulabileceğiniz herhangi bir garip kayayı tespit edemeyiz. Lütfen bize göktaşı fotoğrafları göndermeyin, çünkü cevap vermeyeceğiz.” dedi.

Uzay ajansının NASA Meteor Watch birimi, gizemli bir kaya bulan insanların Meteorite veya Meteowrong testini kullanmalarını öneriyor. St Louis Washington Üniversitesinden Dr Randy L. Korotev tarafından geliştirilen bu testin amacı bir kayanın gerçekten göktaşı olup olmadığını belirlemek ve eğer göktaşı ise numunenin gönderilmesini sağlamak.

Bir kayanın göktaşı olduğunu gösteren bazı işaretler bulunur; metallerin varlığı nedeniyle (taşlı göktaşlarında daha düşük miktarlarda olmasına rağmen), daha yüksek yoğunluğa sahip olma ve mıknatısları çekme eğilimindedirler. Ayrıca düzensiz bir şekilleri olur ve yüzeyleri, özellikle taşlı göktaşlarında, bir füzyon kabuğuna sahiptir. Bunun nedeni, Dünya atmosferinde seyahat ederken yanan ve eriyen nesnelerdir. Açık renkli kristaller (kuvars Dünya'da yaygın olarak bulunur ancak Güneş Sistemi'nde başka hiçbir yerde bulunmaz), kabarcıklar (Dünya'daki volkanik kayaların içinde kabarcıklar vardır ancak uzay kayalarında yoktur) veya çizgiler bir göktaşında yoktur.

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