Türkiye Gazetesi

NASA tarafından yapılan açıklamada, Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen InSight aracı, 4 Mayıs'ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem tespit etti. Bu depremin, başka bir gezegende kayıtlara geçen en büyük deprem olduğu belirtildi. Bununla birlikte, araştırma ekibi depremin merkezini ve kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Uzay ajansı, gezegenin içini incelemek için kullanılan oldukça hassas bir sismometre ile donatılmış InSight Mars iniş aracını kullanarak depremi tespit etti. InSight, Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1313'ten fazla depremi kaydetti. Sismometre, Mars'ın sık görülen fakat genellikle küçük olan 'marsquake'lerini (Mars depremlerini) inceleyerek bunu yapmakta. Mars, Dünya gibi tektonik plakalara sahip değildir ancak sarsıntılara neden olabilecek volkanik aktif bölgeleri bulunur.

MARS DEPREMLERİ KAYDEDİLİYOR

Geçtiğimiz yıl ağustos ayı civarında InSight aracı, son kayıtlara kadarki en büyük iki sismik olayı tespit etmişti; 4.2 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler. Bunlar Mars'ın uzak tarafında kaydedilen ilk depremlerdi ve aynı zamanda önceki en büyük depremden beş kat daha güçlüydü. Ancak dün yapılan açıklamaya göre, 5 büyüklüğündeki 4 Mayıs tarihli deprem öncekileri büyüklüğü açısından geride bıraktı. Michigan Teknoloji Üniversitesi Deprem Büyüklüğü Ölçeğine göre Dünya'da 5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşmesi muhtemelen küçük bir hasara neden olmak için yeterli.

NASA'nın yayınladığı 5 büyüklüğündeki depremin verileri

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki InSight görevinin baş araştırmacısı Bruce Banerdt, sismometrenin Aralık 2018'de yeniden konuşlandırılmasından bu yana en büyük depremi beklediğini söyledi. Banerdt, "Bu deprem kesinlikle gezegene başka hiçbir şeye benzemeyen bir görüş sağlayacak. Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda Mars hakkında yeni şeyler öğrenmek için bu verileri analiz edecek." şeklinde konuştu.

InSight'ın sismometresi, Mars'ın yüzeyine oturan ve algıladığı titreşimleri kaydeden yuvarlak, kubbe şeklinde bir alettir. Bu tür titreşimler, bir asteroit çarpması, toprak kayması veya depremlerden kaynaklanabilir. Titreşimler Mars'ın içinden geçerken karşılaştıkları malzemeye bağlı olarak değişecektir. Bilim insanları, sismometreyi kullanarak, titreşimlerin kaydedilmeden önce hangi malzemeden geçtiğini anlayabilirler.

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi: Mars'ta paraşüt kalıntısı görüntülendi NASA'nın Ingenuity helikopteri, Perseverance keşif aracının Mars yüzeyine iniş yaparken kullandığı paraşütün kalıntılarını görüntüledi. Fotoğraflarda, Perseverance'ın uzay seyahatinde ve Mars'a iniş sırasında geziciyi koruyan paraşütü ve koni şeklindeki arka cephesi görünüyor.

Bilim dünyası Mars'ta 94 dakika süren depremi tartışıyor NASA'nın InSight uzay aracının Mars sismometresi, bugüne kadarki en güçlü sismik olaylarından ikisini kaydetti. 4.2 büyüklüğünde ve 4.1 büyüklüğünde iki Mars depreminin ayrıntıları ortaya çıkarken, gezegenin karadan uzak tarafında kaydedilen ilk depremler olduğu ortaya çıktı. Üstelik şimdiye kadar ki en büyük Mars depreminden bile beş kat daha büyük.