Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, tüm omurgalıların beyin dokusu ve omuriliğinde gezinen beyin omurilik sıvısını genç yetişkin farelerden (10 haftalık) aldı. Daha sonra, normal beyin gelişimine yardımcı olan birkaç protein büyüme faktörü içeren sıvıyı yaşlı farelerin (18 aylık) beyinlerine enjekte ettiler.

Tedavi neticesinde yaşlı farelerin hafızaları iyileşti ve hatırlama yeteneklerini geri kazandılar. Hakemli saygın bilimsel dergi Nature'da yayımlanan bulgular, genç beyin omurilik sıvısının sadece fare beyinleri için değil, yaşlanan insan beyni için de potansiyel gençleştirici özelliklerini gösteriyor.

İNSANLAR İÇİN DE KULLANILABİLİR

Önceki çalışmalar, yaşlandıkça beyin omurilik sıvısı üretiminin önemli ölçüde azaldığını gösteriyordu. Bu nedenle yaşlılar için sıvı infüzyonları, yaşlı insanlarda da potansiyel olarak daha iyi hafıza yeteneğine yol açabilir.

Araştırmada, genç farelerin beyin omurilik sıvısındaki bir proteinin, beyin fonksiyonlarını koruyan hücreleri artırmaya yardımcı olabileceği ifade edildi. Bu yöntemle yaşlı farelerde nöronların iletkenliğinin arttığı, böylece hatırlama sürecinin geliştiği kaydedildi.

Beyin omurilik sıvısının, normal beyin gelişimi için gerekli olan temel iyon ve besin maddelerinden oluşan bir karışım olduğunu aktaran araştırmacılar, bunun, beyin sağlığının bir göstergesi olduğuna işaret ediyor. Ancak memeliler yaşlandıkça, sıvının bileşiminde bazı değişiklikler oluyor ve bu değişiklik hafızayla ilgili hücreleri etkileyebiliyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Boston Çocuk Hastanesi'nden Nörobiyolog Maria Lehtinen, bu çalışmanın, temel bilim perspektifinde oldukça heyecan verici olduğunu ifade ederek, daha fazla çalışmanın yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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