Türkiye Gazetesi

Türk SİHA’larının keskin gözü olarak anılan ‘CATS’in üretimleri ve SİHA’lara entegrasyonları devam ediyor. Güvenlik güçlerine çok sayıda CATS teslimatı gerçekleşirken, atılan bu adımlarla SİHA’ların gücüne güç katacak. Peki CATS sistemi nedir? Ne için kullanılır, özellikleri neler?

BİN ADET MÜHİMMAT GERÇEKLEŞTİRDİ

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "CATS Elektro-Optik (EO) Sistemi" ile şu ana kadar yaklaşık 1000 adet mühimmatın atışı gerçekleştirildi. CATS EO Sistemi’nin ANKA ve Bayraktar TB2’ye entegrasyon faaliyetleri, 2021 yılında tamamlandı.

BEŞ MÜŞTERİYE İHRAÇ EDİLDİ

ASELSAN tarafından şu ana kadar 31 adet CATS sisteminin teslimatı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1000 adet mühimmatın da atışı başarıyla gerçekleştirildi. CATS EO Sistemi, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)’na da entegre edilecek. Ayrıca CATS, Bayraktar TB2 SİHA ile birlikte en az 5 müşteriye ihraç edildi.

YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Kanada’nın Türkiye’ye yönelik ambargosunun ardından yeniden gündeme gelen CATS Projesi, yapılan iyileştirmelerin ardından geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. Yeni Konfigürasyon CATS, eski konfigürasyondaki 7 kartlı tasarım yerine tek karttan oluşan bir yapıya sahip.

LAZER GÖRÜŞÜ GELDİ

Böylelikle kartların gimbal içerisinde oluşturduğu ısı azaltıldı ve kızılötesi dedektörün performansında iyileşme sağlandı. Ayrıca, Yeni Konfigürasyon CATS ile birlikte lazer spotunun de görülmesi sağlandı. Artık CATS ile lazer işaretleme gerçekleştirildiğinde, işaretlenen hedef algılanabiliyor.

MSB duyurdu: 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi.

Dünya basınından SİHA'ya övgü dolu sözler: Ukrayna'daki savaşı Türk dronları kazanıyor Dünyanın birçok yerindeki askeri ihtilaflarda gösterdiği başarıyla dikkat çeken Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA), yurt dışından övgü almaya devam ediyor. Son olarak Asia Times haber sitesinde “Türk drone’ları Ukrayna’daki savaşı kazanıyor” başlıklı makale yayımlandı.

SİHA'lara iki ülkeden daha yakın takip Türkiye’nin millî imkânlarla ürettiği Bayraktar TB2 SİHA, Orta Doğu, Afrika, Kafkasya ve Avrupa’nın ardından şimdi de Latin Amerika’da boy göstermeye hazırlanıyor.