Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu, açık kaynakla geliştirilen fikirlerin sayısını artırmak, farkındalık oluşturmak ve stratejik sektörlerde teknoloji gelişimini sağlamak amacıyla Hackathon yarışması düzenledi. 41 takımda 112 geliştiricinin katıldığı yarışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 13 Mayıs'ta başladı.

Mustafa Varank, yarışmacı ekiplerle tek tek ilgilenirken, yarışmanın özgün proje kategorisindeki birincilik ödülünü 75 binden 100 bin liraya çıkarılması için talimat da verdi. Hackathon'da yarışmacı takımlardan, blokzincir teknolojisiyle özellikle finans teknolojileri, sürdürülebilir enerji, mobilite, tedarik zinciri yönetimi, NFT, metaverse, sertifikasyon ve veri güvenliği alanlarında proje geliştirmeleri istendi.

YARIŞMA 36 SAAT SÜRDÜ

Birkaç saatlik uyku molalarıyla kesintisiz 36 saat sürdürülen yarışmada katılımcılara her türlü eğitim, mentorlük ve altyapı desteği de verildi. Alanında uzman eğitimci, akademisyen, yazılımcı, girişimci, iş insanı ve sektör yöneticilerinin yer aldığı 15 mentör ile 12 jürinin görev aldığı yarışma sonunda özgün proje kategorisinde 'Medipol Blockchain Community A' birinci, 'Notus Network' ikinci ve 'O.M.S.' takımı üçüncü oldu. Vaka analizi kategorisinde ise '42 Core' birincilik, 'ft_bestof42' ikincilik, 'ft_blockchain' takımı üçüncülük elde etti.

Dereceye giren takımlara ödüllerini veren Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, "Buraya katılan 112 geliştirici ve 41 takımın her birini bir girişim firması olarak görüyoruz. Bizim karşımızda 41 yeni teknoloji firması var." şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya ise son günlerin en popüler konularından blokzincir, NFT ve metaverse alanında farkındalığı artırmak istediklerini belirterek, "Bu işin teknolojisi nedir, ne gibi faydalar sağlar, bize Türkiye olarak ne gibi açılımlar yapar? Onları ortaya koymak, yarışmacılar ve jüri aracılığıyla bu konuları tartışmak ve bu alanda çalışmak isteyenlere biraz yol göstermek istiyoruz." dedi.

E-DEVLET'İ METAVERSE'E TAŞIMAYI HEDEFLİYORLAR

Özgün proje kategorisinde birinci olarak 100 bin liralık ödülü alan 'Medipol Blockchain Community A'nın takım lideri Berkay Ermiş, soğuk tedarik zinciri, nesnelerin interneti ve blokzincirin entegrasyonuyla ilgili proje geliştirdiklerini belirterek, "Uygulamanın tamamını 36 saatte burada gerçekleştirdik. Başarabildiğimizi ve bir ürünü en sonunda ortaya çıkartabileceğimizi de gördük. 41 takımla yarıştık, rekabet zorlayıcıydı. Toplamda 3-4 saat uyudum, çok zorlayıcıydı ama güzeldi." dedi.

Düzce Üniversitesi Biomedikal Bölümü öğrencisi Sema Dirican da projeleriyle e-Devlet'i metaverse evrenine taşımayı hedeflediklerini, iki saat uyuduğunu ancak buna değdiğini belirtti.

Yarışmacılardan Burak Kozluca da bir ürünün sahte mi orijinal mi olduğunu tespit etmek için blokzincir tabanlı bir NFT sistemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Yarışmanın çok yorucu ama güzel olduğunu ifade eden Kozluca, çok güzel verim aldıklarını vurguladı.

Sakarya Üniversitesinden Yusuf Sina Yıldız da Hackathon'un kendilerine çok katkısı olduğunu belirterek, yarışma sürecine ilişkin, "Bizim için önemli tecrübe oldu. O yüzden çok memnunuz. İki gün toplam 8 saat uyuduk. Onun dışında hep masa başında ya bilgisayarda kod yazdık ya tasarım geliştirdik ya da projenin fikirlerini tartıştık. Projeyle iç içe olduğumuz bir hafta sonu geçirdik." bilgisini verdi.

Kırıkkale Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Furkan Aslan ise blokzincir teknolojisinin sadece kripto paralarda kullanılacağı algısını kırmak istediklerini kaydetti.

Öğrenci Nazlı Bişmiş de 36 saatte geliştirdiği projesini, "Bir vatandaş 'NFT'den nasıl para kazanırım?' dediğinde gelecek ve oluşturduğumuz sisteme girecek. Eğer NFT'si varsa, satabilecek yoksa orada bir NFT oluşturabilecek. Bunu blokzincir güvencesi altına aldık." dedi.

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