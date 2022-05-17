Türkiye Gazetesi

Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşma yapan ve geçtiğimiz hafta anlaşmayı Twitter'ın sahte / bot hesaplara ilişkin verilerine inanmadığı gerekçesiyle askıya alan Elon Musk, yine sosyal medya devine kafayı taktı. Bilindiği üzere Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Musk, uzun zamandır aktif olarak kullandığı, önemli açıklamaları yaptığı ve ünlülerle tartışmalara girdiği Twitter'ı eleştiriyor.

ELON MUSK TWİTTER ALGORİTMASINI NEDEN ELEŞTİRDİ?

Milyarder iş insanı, Cumartesi günü yine her zaman yaptığı şeyi yaptı ve Twitter beslemesine (ana sayfa) ilişkin eleştiride bulundu: Twitter kullanıcılarına, ana sayfa akışlarını algoritmik olarak sıralanmış 'ana sayfa (home)' sürümünden, tweet'lerin ters kronolojik sırada gösterildiği 'en son' sürüme değiştirmeleri için çağrı yaptı. Musk, platform algoritmasının kullanıcıları bilinçaltında manipüle ettiğini iddia ette. Bu, Musk'a göre, araştırmalarla desteklenen oldukça makul bir bakış açısı.

Twitter'ın 'home' algoritması şirketin kullanıcılara sunduğu birincil ana sayfa akışı seçeneğidir (aslında biraz zorlama). Bu seçenek, en son tweetleri göstermek yerine sizin beğenebileceğinizi, destekleyebileceğinizi düşündüğü tweetleri gösteriyor. Bu nedenle, zamanla diğer bilgi kaynaklarına erişmenizi, farklı görüşleri görmenizi zorlaştırıyor ve herkesin sizin gibi düşündüğüne inandırıyor. İşte Elon Musk'ın eleştirdiği şey de bu.

Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, algoritmik beslemenin sık sık Twitter'a girmeyen insanlar için tasarlandığını söyleyerek Musk'ın görüşüne karşı çıktı. Daha sonra Hasan Söylemez'in eleştirisine cevap veren Dorsey, algoritmanın 'istenmeyen sonuçlara' sahip olabileceğini kabul etti ancak kullanıcıları manipüle etmek için tasarlanmadığını savundu.

HASAN SÖYLEMEZ ELEŞTİRDİ, JACK DORSEY SAVUNDU

Elon Musk'ın başlattığı algoritma tartışmasına Jack Dorsey'in ardından Türk film yapımcısı Hasan Söylemez de dahil oldu. Jack Dorsey ile Hasan Söylemez arasında peş peşe tweetler gerçekleşti. İşte o tartışma:

Elon Musk: "Twitter beslemenizi 'home'dan (ana sayfa) 'en yeni'ye değiştirmeniz gerekiyor. İnternet içeriğini sıralamanın tek makul yolu kronolojik sıraya göredir. Zaman manipüle etmez, en azından algoritmalar kadar değil. Twitter beslemenizi düzeltmek için çok önemli: 1. Ana sayfa düğmesine dokunun. 2. Ekranın sağ üst köşesindeki yıldızlara dokunun. 3. 'Son tweetler'i seçin. Algoritma tarafından farkında olmadığınız şekillerde manipüle ediliyorsunuz. Farkı görmek için ileri geri geçiş yapmak kolay."

İlk tweet ve Jack Dorsey'in cevabı

Jack Dorsey: "Uygulamadan bir süre uzak kaldığınızda size zaman kazandırmak için tasarlandı."

Hasan Söylemez: "Kesinlikle manipülasyon için tasarlandı! İyi niyetli olsaydın bu tasarımı bize dikte etmezdin. O zaman Elon'un tweeti de şöyle olurdu: Hey! zaman kazanmak istiyorsanız: 1. Ana Ekran düğmesine dokunun 2. Ekranın sağ üst köşesindeki yıldızlara dokunun 3. 'Home Tweetleri'ni seçin."

Hasan Söylemez'in tartışmaya dahil olması

Dorsey: "Hayır manipüle etmek için tasarlanmamıştır. Sizi yakalamak ve neyle uğraştığınızı çözmek için tasarlandı. Bu kesinlikle istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden kişi bir algo kullanıp kullanmayacağını ve hangisini seçebileceğini seçebilmelidir. Tüm bunlara basit bir çözüm."

Hasan Söylemez ve Jack Dorsey arasındaki tartışma bir süre devam etti

Hasan Söylemez: "Algoyu kullanıp kullanmamaya karar vermek için bizi algoyu kullanmaya zorlamanız bir dayatmadır. Bu algolar neyle meşgul olacağımıza nasıl karar veriyor? Tasarım değiştiği için etkileşimler azaldı ve takipçilerimiz tweetlerimizi göremiyor. Bunun farkında değil misin?"

Jack Dorsey: "Sadece *en yüksek olasılıkla* etkileşime gireceğiniz tweetleri en üste koymaya çalışırlar. Bu kadar. Neyi sevdiğinizi, retweetlemenizi, cevaplamanızı, aramanızı, duraklatmanızı vb. temel alan tahmin, kolaylık sağlamak içindir, başka bir şey değil."

Film yapımcısı Hasan Söylemez'in tartışmayı bitiren sözleri

Hasan Söylemez: "Ah Jack! Dediğin şey tam anlamıyla manipülasyon. Dediğiniz gibi, algo tahminlerle çalışır. Neyle uğraştığımızı gerçekten bilmiyorlar. 1. Kullanıcılara gösterdiğiniz tweetler onları manipüle ediyor. 2. Yankı odaları oluşmaya başladı. İfade özgürlüğü yok edildi. 3. Kullanıcıları gerilim oluşturmaya ve kavga etmeye zorluyorsunuz. Aksi takdirde seslerini takipçilerine duyuramazlar."

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Elon Musk'tan Twitter'a 'manipülasyon' suçlaması Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı yeni bir açıklamada platformun algoritmasının manipüle ettiğini ileri sürdü. Milyarder girişimci, bot hesapların tespitine yönelik de bir uyarı yayınladı.