Türkiye Gazetesi

Apple yeni bir karar alarak App Store uygulama mağazası üzerinden alışveriş yapan kullanıcıları kızdırdı. Mevcut sisteme göre, bir kullanıcı App Store'dan ücretli bir uygulama yüklediğinde fiyat artışları kullanıcı onayına sunulduktan sonra yansıtılıyor. Ancak yeni sisteme göre, şirket artık kullanıcılara bir onay süreci imkanı tanımıyor. Uygulamalardaki fiyat artışı otomatik olarak kullanıcılara yansıtılacak.

Bu özellik uygulama geliştiricilerini memmun etmiş olabilir ancak şimdiden kullanıcılar tarafından büyük tepkiye yol açtı. Ancak Apple fiyat artışlarının kötüye kullanımını önlemek için yılda yalnızca bir kez fiyat artışı yapılması kararı da alarak kullanıcıları bu konuda korumaya yönelik adım attı. Ayrıca uygulama geliştiricileri, fiyat artışında belirlenen miktarı da aşamayacak.

APPLE'DAN APP STORE ADIMLARI

Teknoloji devi Apple, App Store'daki eski ve popüler olmayan oyunları kaldırmaya yönelik bir hamle yaparak geçtiğimiz günlerde geliştiricilerin tepkisini çekmişti. Şirket, bir uygulama eğer 30 gün içinde güncellenmezse kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak tepkilerin ardından geri adım atarak 30 günlük süreyi 90 güne çıkardı. Ayrıca bir açıklama i yaparak, "son üç yılda güncellenmemiş ve minimum indirme eşiğini karşılamayan (son 12 ayda çok az indirilen veya indirilmeyen) uygulamalar ve oyunlar"ın bu kararla kaldırılacağını duyurdu.

Apple'ın iOS 16 sürümü deşifre oldu: Ünlü analistten yeni uygulama duyurusu ​Teknoloji devi Apple, iOS 16 işletim sistemi sürümünü tam gaz hazırlamaya devam ediyor. Şirketin yeni güncelleme ile ne gibi yenilikler sunacağına ilişkin bir iddia daha ortaya atıldı.

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