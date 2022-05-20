Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp işletme hesapları için yeni bir özellik başlattıklarını duyurdu. Aynı zamanda geliştircilere açılan bu ücretsiz özellik, açık kaynaklı API (Uygulama Programlama Arayüzü). Bulut tabanlı bu Cloud API'dan önce şirket, ücretli Business API’i başlatmıştı.

WhatsApp, yeni Cloud API'in özellikle küçük işletmelere büyük bir fırsat sunacağını açıkladı. Zira API'in entegrasyonu günler süren Business API'in yerine yeni API'in entegrasyonu sadece dakikalar sürüyor.

WHATSAPP İŞLETME HESAPLARI NE YAPACAK?

Anlık çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp'ın başlattığı bu yeni API ne işe yarayacak derseniz hemen açıklayalım. Bu yeni özellik sayesinde küçük işletmeler müşterilerine reklam mesajları gönderebilecek. Bu özelliği kullanmak her ne kadar işletmeler için ek maliyete neden olmasa da işletme hesaplarının bölgeden bölgeye ücret ödemek zorunda kaldığını da hatırlatalım.

WhatsApp, resmi blog sayfasındaki açıklamada bu yeni özelliği, "WhatsApp'ın birbirlerini seven insanların sınırlar olmadan serbestçe iletişim kurmasını sağladığı gibi biz de işletmelerle konuşurken hepimizin yaşadığı güçlükleri artık geçmişte bırakmak istiyoruz. Yani artık telefonda beklemeye alınmak, çalışmayan bir web sitesinde takılıp kalmak ya da bir kara kutuya e-posta gönderip acaba okunacak mı diye merak etmek yok.

Bugüne kadar milyonlarca işletmenin WhatsApp sayesinde daha iyi bir iş çıkarmasına yardımcı olduk. Bir sonraki adım, müşterileriyle iletişim kurmanın hızlı, pratik ve güvenilir bir yolunu arayan her işletmenin WhatsApp'ı kullanmasını sağlamaktır." diyerek açıklıyor.

WhatsApp ücretli sisteme geçiyor: Abonelik planı ortaya çıktı WhatsApp, yeni bir ücretli abonelik planı üzerinde çalışmaya başlayalı birkaç ay oluyor. Daha önce de sizinle paylaştığımız üzere yeni abonelik planı işletme hesaplarına yönelik. Son olarak yeni sisteme ilişkin ilk görüntüler geldi.

WhatsApp'tan 'Eyvah' dedirtecek özellik: Kimlerin bulunduğunu tek tek gösterecek WhatsApp, son dönemlerde gruplara kafayı takmış durumda. Önce Topluluklar özelliğini geliştirerek grupları içine alan büyük bir grup sunan uygulama ardında gruplardaki kişi sayısını da 256'dan 512'ye çıkardı. Şimdi de bir grubun eski üyelerini de gösterecek yeni bir sekme üzerinde çalışıyor.