Türkiye Gazetesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), kötü niyetli hackerlardan önce sistemlerdeki güvenlik açıklarını fark edip siber güvenliğin güçlendirmesini sağlayan 'beyaz şapkalı' hackerlar olarak da bilinen 'Etik Hackerların' ulusal meslek standardını belirledi. Hem geleneksel mesleklere hem de geleceğin mesleklerine yönelik düzenlemeler getiren MYK, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarına yoğunlaşmış durumda.

Geçtiğimiz aylarda, 'Yapay Zeka Sistem Analisti', 'Blok Zinciri Analisti', 'Bulut Bilişim Analisti' ve 'Gömülü Sistem Geliştiricisi' mesleklerinin standartlarının ardından bu kez de Etik Hackerların meslek standartlarını belirledi. Kötü niyetli 'siyah şapkalı' hackerlardan önce güvenlik açıklarını fark ederek siber güvenliği güçlendirme çalışmaları yürüten 'Etik Hacker'ların meslek standardı kapsamında sahip olmaları istenen özellikler Resmi Gazete'de açıklandı.

MYK'ye göre beyaz şapkalı hackerların sahip olması gereken özellikler şu şekilde: "Sistemlerde ortaya çıkabilecek muhtemel güvenlik zafiyetleri, uluslararası yazılım güvenliği standartları, sunucu sanallaştırma yazılımları, yazılım geliştirme yaşam döngüsü prensipleri, kapalı ve açık kaynak kodlu sistemler, son kullanıcı sebepli gerçekleşebilecek güvenlik zafiyetleri, ağ taraması yapma, sızma testi yazılımları, sızma testi zafiyetleri ve sızma testinde bilgi ve beceriye sahip olmak."

BEYAZ ŞAPKALI HACKERLARA BELGE

MYK, Ulusal Meslek Standardını kaynak alarak Etik Hackerlık mesleğinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tanımlayan ulusal yeterlilik hazırlama çalışmalarını da sürdürüyor.

Ulusal yeterliliğin yayınlanmasıyla Etik Hackerlık mesleğine yönelik uluslararası akreditasyonu haiz, kalite güvencesi sağlanmış ve MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanacak. Ayrıca sınavlarda başarılı olanlara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek.

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