Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

İsrailli şirket Intuition Robotics tarafından üretilen, ElliQ botlarının, “günlük check-in, sağlık hedefleri ve fiziksel aktiviteler, aile ve arkadaşlarla bağlantı kurma, yaşlı yetişkinlere destek sağlama” gibi işlevleri olduğu açıklandı. Yalnızlık salgınının sosyal mesafe ve hükûmetin Covid-19’a yönelik diğer tedbirleri ile daha da kötüleştiğine dikkat çeken yetkililer “Yapay zekâyla çalışan robot bir masa lambası boyutunda. Kullanıcı depresyonda olduğunu söylerse, doktorunu bilgilendiriyor ve o süre boyunca şakalar yaparak sahibini neşelendirmeye çalışıyor” dedi.

Yemek yaparken tuzunu ayarlayan robot geliştirildi Bilim insanları, çiğneme yetenekleri kazandırarak bir robotu eğitti. Robot şef, bir yemeğin yeterince tuzlu olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

Elon Musk'tan Tesla Robotaxi açıklaması: Otobüsten daha ucuz olacak Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin 2022'nin ilk çeyreğinin kârını açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, Musk sürücüsüz taksi projesi hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Tesla'nın 2024 yılına kadar piyasaya direksiyonsuz özel bir 'Robotaxi' getirmeyi planladığını söyledi.