Türkiye Gazetesi

Twitter üzerinden yayınladığı sızıntı bilgiler ile teknoloji dünyasında adından söz ettiren Alessandro Paluzzi yine Instagram’ın geliştirmeye çalıştığı bir özelliği ortaya çıkardı. Geçtiğimiz hafta Paluzzi’nin yayınladığı ekran görüntülerine dayanarak, Instagram’da takipçi sayısını gizleme seçeneğinin geleceğini sizinle paylaşmıştık. Bu kez ise yenilik Instagram gönderileri için.

Paluzzi, gönderileri profildeki görünümde kırpma özelliğini ekran görüntüleri alarak bu şekilde gösterdi

Instagram kullanıcılarının yararlanabileceği bir işlev daha yolda! Paylaşılan gönderilerinin profilinizde nasıl göründüğünü artık kırparak değiştirebileceksiniz. Paluzzi’nin Twitter'da yayınladığı ekran görüntüsüne bakarak kırpmanın nasıl olacağını anlayabilirsiniz. Yani gönderiler artık sadece kare şeklinde görünmeyebilir. Ancak bu özellik şu anda geliştirme aşamasında ve henüz kullanıcılara sunulmadı. Bu özellik ile kullanıcılar, profillerini daha fazla özelleştirebilecek.

INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISINI GİZLEME DE YOLDA!

Bir süredir Instagram, takipçi sayısını gizleme seçeneği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Böylece kullanıcılar bu tür bilgilerini gizleyerek kendilerini daha rahat hissedebilecek. Elbette bu bir ‘seçenek’ yani takipçi sayısını gizlemek zorunlu olmayacak.

Takipçi sayısını gizleme seçeneği de henüz geliştiriciler tarafından üzerinde çalışılıyor. Bu nedenle tüm kullanıcılara sunulması için bir süre daha beklememiz gerekecek. Bu arada geçtiğimiz yıl Instagram, beğeni sayısını gizleme özelliğini kullanıcılar için başlatmıştı. Takipçi sayısını gizleme seçeneği de bunun devamı gibi görünüyor.

Instagram 'buna ne gerek vardı' dedirtecek! Takipçi sekmesine öyle bir özellik geliyor ki Instagram, birçok kullanıcının oldukça hoşuna gidecek bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Buna göre, takipçi sayısı gizlenebilecek. İşte ilk ayrıntılar…

Instagram, 'repost' özelliği geliştiriyor: Başkasının gönderisini paylaşabileceksiniz Sosyal medya devi Instagram, yıllardır en büyük eksikliği olarak gösterilen 'repost' özelliğini nihayet geliştirmeye başladı. 'Repost' yani bir gönderinin (fotoğraf ya da videonun) doğrudan paylaşılması anlamına geliyor ve bu özellik sayesinde bir arkadaşınızın paylaştığı gönderiyi siz de profilinizde gönderi olarak tek tuşla paylaşabileceksiniz.