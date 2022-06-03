Türkiye Gazetesi

Şu anda halen dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Elon Musk, bilindiği üzere pek çok açıklamasını ve fikrini sosyal medya ağı Twitter üzerinden yapıyor. Tesla, SpaceX ve diğer şirketlerine ilişkin önemli duyuruları buradan yapan Musk, bir yenisini daha ekledi. Twitter'daki açıklamasında Elon Musk, "Tesla AI Day, 30 Eylül'e ertelendi. Çünkü o zamana kadar çalışan bir Optimus prototipimiz olabilir" dedi.

TESLA BOT OPTIMUS İNSAN BOYUTUNDA

İlk olarak Ağustos 2021'de Tesla'nın AI Daya (Yapay Zeka Günü) etkinliğinin açılışı sırasında tanıtılan insansı robot Optimus, insan boyutunda bir robot olarak tanımlandı. 1 metre 73 cm boya sahip olacağı belirtilen Optimus, Musk'ın açıklamasına göre, market alışverişi gibi sıradan görevleri yerine getirmek üzere tasarlanıyor. Milyarder girişimci, Tesla Bot olarak da biliniyor ve Musk'a göre bir gün robotlardan da daha fazla işleve sahip olacak. Musk, sahibine arkadaşlık yapabileceğini, duyguları olabileceğini ileri sürmüştü.

Tesla robotu

2021 AI Day etkinliğinde yapılan sunuma göre, Optimus yaklaşık 173 santimetre boya, yaklaşık 57 kilogram ağırlığa ve 20 kilogram taşıma kapasitesine sahip olacak. Tesla'nın elektrikli araçlarında kullanılmak üzere geliştirdiği yapay zeka sistemleriyle kontrol edilecek.

İnsansı robotların gelişimi hakkında fikirlerini belirten Elon Musk, gelecekte insanlar için fiziksel çalışmanın bir zorunluluktan çıkacağını ve seçenek olacağını iddia etti. Milyarder, "Tesla, tartışmasız dünyanın en büyük robotik şirketidir. Arabalarımız temelde tekerlekler üzerinde yarı duyarlı robotlar" diyerek de Tesla'nın teknolojisine dikkat çekti.

Musk, Tesla botun (ya da diğer adıyla Optimus'un) Eylül ayında bir prototip olarak sunulacağını da söyledi.

Elon Musk sonunda konuştu: Tesla Bot insan gibi olacak Teknoloji şirketlerinin geliştirmeye çalıştığı insansı robotlar yakın gelecekte birçok işi yapabilecek kapasiteye sahip olacağa benziyor. Mevcut iki ayaklı insansı tasarımlar ya da daha robotik modeller yürüyor, koşuyor, bir nesneyi tutabiliyor... En dikkat çekici robotlardan biri de Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya ait.

Elon Musk'tan Tesla Robotaxi açıklaması: Otobüsten daha ucuz olacak Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin 2022'nin ilk çeyreğinin kârını açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, Musk sürücüsüz taksi projesi hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Tesla'nın 2024 yılına kadar piyasaya direksiyonsuz özel bir 'Robotaxi' getirmeyi planladığını söyledi.