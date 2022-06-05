Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin gökyüzündeki markası Türk Yıldızları, yurt içinin yanı sıra yurt dışındaki gösterileriyle de nefesleri kesiyor. İzleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Türk Yıldızları, herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geçen hafta ‘İki ülke, tek millet, tek festival’ sloganıyla Bakü’de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da izleyenleri kendilerine hayran bırakan Türk Yıldızları, TİHA tarafından havadan görüntülendi.

TİHA’NIN GÖZÜNDEN TÜRK YILDIZLARI

Baykar savunma tarafından üretilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklerine sahip insansız hava aracı TİHA eşsiz özellikleriyle dünyada sayılı. Terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde öne çıkan TİHA’lar, 24 saat kesintisiz uçabiliyor. 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen TİHA’lar, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen bir insansız hava aracı.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA’NIN KAMERASINDA

Bayraktar Akıncı TİHA’lar Bakü semalarında uçan Türk Yıldızları jetlerinin kol uçuşu, akrobatik ve solo hareketlerini görüntüledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın gösterisi beğeni topladı.

Ukrayna’da Bayraktar sevgisi bitmiyor! SİHA’lar için özel klip çekildi Rusya’ya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık 3 ay geride kalırken yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA’lar bölgede savaşın seyrini değiştirmeye devam ediyor. Hatta Ukrayna halkı tarafından benimsenen TB2 SİHA’lara şarkılar yazılmıştı. Bu sefer ise Ukrayna askerleri TB2 SİHA’lar için video klip çekti. Klipte, Bayraktar saldırılarından görüntüler ve SİHA'ların imha ettiği Rus savaş araçları yer aldı.