Türkiye Gazetesi

ASELSAN, Türkiye'nin En Gözde 100 Şirketi listesinde bu yıl da 3'üncü sırada yer alırken yeni başlık olarak açılan 'Genç Profesyonellerin En Gözde Şirketleri' arasında da 4'üncü sıraya yerleşti. 100 bini aşkın kişinin görüşü alınan çalışmayı Realta Danışmanlık ve 3İK Marka İletişimi Ajansı yürüttü.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak 2021'de ASELSAN ailesine 1779 genç ve başarılı beyni kattıklarını aktardı. ASELSAN'ın çalışanlarına sağladığı güçlü yan haklar ve ücretlendirme politikalarıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen savunma sanayi şirketi konumunda olduğunu vurgulayan Görgün, "Ayrıca gençlerimiz, eğitim gördükleri alanda dünyayla rekabet eden yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesinde görev almaktan mesleki bir tatmin de duyuyor." dedi.

Geçtiğimiz yıl iş sürekliliğini daha kaliteli hale getirecek insan kıymetleri uygulamalarına imza attıklarını belirten Görgün, çalışanların gelişim yolculuğuna eşlik etmek ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla pek çok proje yürüttüklerini söyledi. Görgün, yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye'ye kazandırılması yönündeki çalışmaların 'Next Big Move to Türkiye' programı kapsamında yürütüldüğünü belirterek, "Proje sayesinde son üç yılda çok sayıda profesyonel Türkiye'ye dönerek ASELSAN ailesine katıldı. Ülkemizin çalışkan gençleri için mesleklerini dünyayla rekabet edecek şekilde yapabilecekleri, mezun olur olmaz ilk başvuracakları en önemli adres olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hava savunmada yeni dönem: ASELSAN üretti, Hava Kuvvetleri'ne teslim etti Hava savunma silah ve füze sistemlerinde birçok ürünü ülkemize kazandıran ASELSAN, bir ilki daha gerçekleştirdi. HİSAR-O ile entegre çalışabilecek altyapıya sahip olan ve NATO standartları ile uyumlu görev yapan 'Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemi', Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

ASELSAN'dan bir başarı daha: İlk üç ayda 4 milyar lira! Milli savunma sanayinin temel yapı taşlarından ASELSAN, 2022’nin ilk üç aylık döneminin cirosunu açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde şirketin cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 büyüyerek 4,4 milyar liraya ulaştı.