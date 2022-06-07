Türkiye Gazetesi

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, şimdiye kadar envantere 36 Anka teslim ettiklerini ve 120 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi. İki Anka'nın daha kabul edilmesiyle Tunus ihracatını tamamlayacaklarını belirten Yıldız, Kazakistan'ın Anka'larını da 20 Haziran'da göndereceklerini açıkladı. Yıldız, "Malezya'daki ihale süreci devam ediyor. Kararın açıklanması 1,5 yılı aştı. 12 yarışmacı arasında son 2'ye kaldık. Daha avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Ağustos ayında Anka'nın açıklanacağını umut ediyoruz." diyerek ihracata ilişkin değerlendirme yaptı.

Ömer Yıldız, Anka'nın 1700 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip olduğunu belirterek, otomatik uçtuğunu, iniş takımlarının katlandığını, buzdan ve yıldırımdan korunma sistemlerine sahip olduğunu, kamera, SAR radarı, sinyal istihbaratı gibi ekipmanlarla görev yaptığını söyledi. Yıldız, son olarak SAR radarıyla Anka ve Aksungur'un denizdeki serseri mayınları tespit edebildiğini dile getirdi. Ayrıca denizaltı savunmasında kullanılan ve sonoboy adı verilen mikrofonları yakın zamanda İHA'lardan bırakma ve dinleme yapma görevlerini yerine getireceklerini anlattı.

ANKA'YA YERLİ MÜHİMMAT: KUZGUN

Anka, şimdiye kadar mini akıllı mühimmatlar MAM-L ve MAM-C ile kullanıldı. Ancak Ömer Yıldız müjdeyi vererek yeni yerli mühimmatlarla kullanılacağını duyurdu. Yıldız, "Yeni bir mühimmatımız daha var. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Kuzgun diğerlerinden daha ağır, 100 kilogram kadar. 60 ila 90 kilogram kadar bir harp başlığı taşıyabiliyor. Katı yakıtlı itkisi var, jet motorlu itkisiyle beraber çok daha uzun mesafelere gidebilen bir mühimmat. Bu ay içinde entegrasyonunu tamamlamış olacağız." dedi.

EFES-2022'de Anka'yı hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve birliklerin eğitilmesinde kullanılan hedef uçaklarla sergilediklerini vurgulayan Yıldız, Şimşek'in bir uçak olarak tanımlanabileceğini söyledi. MAM-L'de kullanılan harp başlığını Şimşek'e entegre ettiklerini ve yakın zamanda kamikaze olarak da görev yapabileceğini ifade etti. Ayrıca ilk etapta 0,9 mach hızda uçan bir başka sahte hedef uçağa sahip olacaklarını belirten Ömer Yıldız, "Birkaç motor problemini çözersek süpersonik hıza çıkmayı da yıl sonu itibarıyla hedefliyoruz. Uçaklar yanında füzeler de saldırı yapıyor. Süpersonik hıza çıkmaktaki amacımız süpersonik hızda uçabilen bir füzeyi taklit etmek. Süpersonik uçuşun kompleksitesini deneyimlemek ve buna uygun uçuş kontrol algoritmalarını geliştirmek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Helikopterler, İHA'lar, zırhlı araçlar... Nefes kesen tatbikatta milli teknolojiler sergilendi EFES-2022 Tatbikatı başladı... Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla düzenlenen tatbikatta yeni savunma sanayi teknolojileri de ilk kez görücüye çıkıyor. Tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı. 43 yerli savunma sanayi şirketinin ürünlerini tanıttığı sergide ilk kez tanıtılan sistemlerle tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılacak bazı ürün ve sistemler de sergileniyor.

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı ilk kez ortaya çıktı Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında TÜBİTAK desteği ile Lentatek tarafından başlatılan Kargı Projesi ilk kez ortaya çıktı. Lentatek, EFES-2022 Tatbikatı'nda yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA'ları sergiliyor.