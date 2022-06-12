Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurrta devam eden sağanaklar nedeniyle cep telefonlarına 'Hayati Uyarı Bildirimi' uyarısı gönderdi. AFAD'ın gönderdiği sesli uyarı vatandaşların dikkatini çekerken, bildirim aynı zamanda sosyal medyada da gündem oldu.

METEOROLOJİK ŞARTLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yurt genelinde son bir haftada etkili olan sağanaklar sonrası birçok yerden sel, heyelan ve taşkın haberleri geldi. Özellikle Ankara'da etkisi olan sağanak sonrası kent genelinde önlemler artırılırken, AFAD tarafından milyonlarca vatandaşın cep telefonuna önemli bir uyarı gönderildi.

AFAD'ın gönderdiği bildirimde, meteorolojik şartlar nedeniyle meydana gelen problemlere ilişkin irtibat numarası hatırlatıldı.

HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

Cep telefonlarına gönderilen bildirimde, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

Selin vurduğu Ankara'da vatandaşlara üst üste uyarı geldi! Ankara Büyükşehir Belediyesi öğleden sonra beklenen şiddetli yağıi için üst üste vatandaşlara uyarıda bulundu. Bir vatandaşın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti, bir vatandaşın ise selde kaybolduğu Başkent'te toprağın suya doyması nedeniyle alarm verildi. Selin getirdiği zararın bugün daha büyük olacağı bildirilrken vatandaşlara istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi uyarılarda bulunuluyor.