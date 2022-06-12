Türkiye Gazetesi

Türk güvenlik güçleri yerli ve milli sistemlerle donatılıyor. Bu hamleler arasında yer alan Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU'nun yeni teslimatları başarıyla tamamlandı. Böylece Nisan 2022’de yapılan teslimatların ardından, bu yılın ikinci KARGU teslimatları gerçekleştirilmiş oldu.

200'DEN FAZLA İHRAÇ EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimize taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi" ifadesini kullandı.

'Kamikaze İHA' olarak tanınan KARGU'nun benzerlerinden üstün özelliklerine dikkat çekilen videoda, bu sistemin artırılmış görev süresi, artırılmış görev irtifası, düşük ses seviyesi ile hızlı, çevik, akılı ve güçlü bir yapıda olduğu kaydedildi.

2018'DEN BERİ KULLANILIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2018’den beri yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılan KARGU, 2021 yılında ihracat başarısına imza attı. Dünya ordularınca yoğun ilgi gören ve Asya ile Güney Amerika’da iki ülkeye ihraç edilen KARGU için çok sayıda ülke ile görüşmeler sürüyor.

KARGU'nun farklı kanfigürasyonları üzerinde çalışmalarını aralıksız devam ettiren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), KARGU'ya RF Arayıcı Başlık ve Zırh Delici Mühimmat entegrasyonu için de çalışmalarını sürdürüyor.

ABD basınında 'Kargu-2' endişesi Amerika'nın ünlü dergisi Foreign Policy, Türkiye'nin ürettiği Kargu-2 isimli kamikaze İHA'ları konu aldı. "Terminatör" filmlerine benzetilen 'Kargu-2' hava aracı ile ilgili haber, "Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?" başlığıyla verildi.