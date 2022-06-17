Türkiye Gazetesi

Perşembe gününün akşamı Twitter çalışanları ile bir araya gelerek sorularını cevaplayan Elon Musk, satın almanın tamamlanması halinde kendisine ait olacak platformun geleceğine açıklık getirdi. Bazı planlardan bahsetti ve çalışanları endişelendiren ofisten çalışma ve işten çıkarmalar hakkındaki görüşlerini aktardı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Görüşmede Musk, konuşma özgürlüğünün kendisi için bir öncelik olduğunu açıkça belirtti. İçerik moderasyonu konusundaki duruşundan bahsederken, “İnsanların istediklerini söylemelerine izin vermeliyiz” dedi. ‘İfade özgürlüğüne sahip olmanın ve insanların özgürce iletişim kurabilmelerinin esas olduğunu’ vurguladı. Kullanıcıların platformu kullanırken kendilerini rahat hissetmeleri için Twitter'ın potansiyel olarak zararlı veya rahatsız edici içeriğin yayılmasını önlemek üzere çalışması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Musk, insanların yasalar dahilinde oldukça çirkin şeyler söyleyebilmesini ve bunların büyütülmemesi gerektiğini düşünüyor.

TWITTER ÇALIŞANLARI İŞTEN ÇIKARILACAK MI?

Milyarder girişimci ayrıca çalışanları en çok endişelendiren bir dizi soruyu da cevapladı. Tüm Tesla çalışanlarını ofise dönmeye çağırdıktan sonra, birçok Twitter çalışanı uzaktan çalışmaya devam edip edemeyecekleri konusunda endişeliydi. Musk, tercih edilen çalışma şeklinin çalışanların bir ofiste çalışması olacağını ancak bazı durumlarda gereksinimlerinin esnek olabileceğini söyleyerek duruma açıklık getirdi.

Toplantıda Elon Musk (Foto: The Verge)

Twitter çalışanlarını özellikle endişelendiren bir diğer konu ise işten çıkarma iddialarıydı. Musk, Twitter'ın maliyetleri artık gelirinden daha yüksek olsa da şirketi gerçekten önemseyen ve değer sağlayan değerli çalışanların işlerini sürdüreceğini açıkça belirtti. Bu konuda, “Şirketin sağlıklı olması gerekiyor. Şu anda maliyetler geliri aşıyor. Birisi bir şeyler yapıyorsa, harika, onları seviyorum. Değillerse, neden şirketteler?” dedi.

İşten çıkarma dedikoduları Twitter'ın 7 binden fazla çalışanının aklında ilk sırada yer alıyor. Mevcut CEO Parag Agrawal daha önceki bir toplantıda çalışanlara işten çıkarmaların şu anda planlanmadığını söylemişti. Ancak toplantıyı takip eden New York Times’ın haberine göre, Musk önce 900 kadar kişiyi işten çıkarmayı ardından da çalışan sayısını artırmayı ve büyümeye gitmeyi planlıyor.

Twitter'ın yıllık geliri, 2020'de 3,72 milyar dolardan geçen yıl 5,08 milyar dolara yükseldi. Twitter'ın 2021'deki tam yıl zararı, 2020'deki 1,14 milyar dolarlık zarardan 221 milyon dolara düştü.

TWITTER, WECHAT VE TIKTOK GİBİ OLMALI

Elon Musk Perşembe günü Twitter çalışanlarına, şirketin 1 milyar kullanıcıya ulaşma hedefine ulaşmak istiyorsa WeChat ve TikTok gibi olması gerektiğini söyledi. Twitter'ın kullanıcı tabanını nasıl büyütebileceği ve katılımı nasıl artırabileceği sorulduğunda, Musk, uygulamanın daha fazla fayda sunması gerektiğini ve insanları daha çok eğlendirip bilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

Sanal toplantıya 10 dakika geciken Musk, "Çin dışında WeChat eşdeğeri yok. Temelde Çin'de WeChat'te yaşıyorsunuz. Bunu Twitter ile yeniden oluşturabilirsek, büyük bir başarı elde ederiz.”

Ayrıca TikTok'un algoritmasını ‘sıkıcı’ olmadığı için övdü ve "Twitter'ı aynı şekilde ilginç hale getirebiliriz" dedi. Özellikle Twitter'ın haberleri ortaya çıkarmada daha iyi olduğuna vurgu yaptı: “Bence Twitter, insanları ciddi sorunlar hakkında bilgilendirme konusunda çok daha iyi olabilir.” Twitter'ın başarısının 5-10 yıl içinde nasıl olacağı sorusuna Musk, “Gerçeğin doğasını daha iyi anlayabileceğimiz daha güçlü ve daha uzun ömürlü bir uygarlığa katkıda bulunmamız gerekiyor” diyerek cevap verdi.

DAHA FAZLA ÜCRETLİ SİSTEM

Görüşme sırasında Musk, Twitter'ın aboneliklere ve ödemelere daha fazla dayanmasını istediğini yineleyerek, hesap doğrulaması için ödeme yapılması gerektiğini öne sürdü. Ayrıca, bir trol ordusuna sahip olmanın çok daha pahalı olması gerektiğini söyleyerek, botlara ve istenmeyen e-postalara son vermek istediğiyle ilgili daha önceki yorumları tekrarladı. Tesla CEO'su daha önce, Twitter'ı iyi niyet gösterisi olarak ona kapsamlı veri erişimi vermeye teşvik eden bot sorunu üzerindeki anlaşmayı iptal etmekle tehdit etti.

Görüşmenin sonlarına doğru Musk, konuyu uzay, dünyanın yaşı ve diğer gezegenlerdeki potansiyel ölü uygarlıklara çevirdi ve henüz uzaylılar için gerçek bir kanıt görmediğini söyledi.

Elon Musk ilk kez Twitter çalışanlarına seslenecek Elon Musk, Nisan ayında 44 milyar dolarlık satın alma teklifini başlatmasından bu yana Twitter çalışanları ile ilk kez Perşembe günü konuşacak. Milyarder Tesla patronunun toplantıda Twitter çalışanlarından sorular alması bekleniyor.

Elon Musk'ın Twitter sevdası Tesla'nın başını yaktı: Küçülmeye gidiyor! Elon Musk, Tesla yöneticilerine gönderdiği e-posta ile şirketin dünya çapında işe alımları durdurması ve işgücünü yaklaşık yüzde 10 azaltması gerektiğini söyledi. 2021'in sonunda Tesla’nın dünya genelinde 99 bin 290 çalışanı bulunuyordu. E-postada Musk, ekonomiye ilişkin ‘korkunç kötü hisler’ benimsediğini aktarıyordu.