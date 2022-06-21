Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın amiral gemisi uygulamalarından Facebook, bu kez hata ile adından söz ettiriyor. Son iki gündür dünyanın dört bir yanındaki birçok kullanıcı platformda oturum açamadıklarını belirtti. Ayrıca bazı kullanıcılar ise oturum açıkken uygulamadan atıldıklarını söylüyor. Üstelik tekrar giriş de yapamıyorlar. Kullanıcılar oturum açmaya çalıştıklarında, 'Oturum açma hatası: Beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen tekrar giriş yapmayı deneyin' uyarısıyla ile karşılaşıyor. Ancak tekrar tekrar giriş yapmaya çalışmak da sorunu çözmüyor.

Söz konusu yeni hata, Facebook'un ara sıra uğradığı yaygın kesinti türünün bir parçası gibi görünmüyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi teknoloji şirketi Meta'ya ait platformlarda uzun süreli, saatler sürün bir kesinti gerçekleşmişti. Kullanıcılar yaklaşık 8 saat uygulamaya girememişti ancak mevcut hata böyle bir şeye benzemiyor.

Son Facebook hatası, bu kadar uzun süreli ve yaygın olmasa da etkilenen kullanıcıların canını sıkıyor. Bununla birlikte, Meta'ya ait diğer sosyal ağlarda ve mesajlaşma servisi WhatsApp'ta herhangi bir hata bulunmuyor. Ek olarak, giriş sorunları sadece Facebook'taki bazı kişileri etkiliyor.

Meta ve Facebook henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Facebook rekora koşuyor: Sosyal medyanın amiral gemisi hız kesmiyor Sosyal medya devi Facebook, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Son yıllarda popülaritesini Instagram ve TikTok'a kaptırsa da uygulamanın aktif kullanıcı sayısının 3 milyara yaklaştığı ortaya çıktı.

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