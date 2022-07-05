Türkiye Gazetesi

FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı otomatik sistem iki sensör ve kameradan oluşacak. Biri sahadaki topun konumu saniyede 500 kez bildiren topun içinde bulunan bir sensör iken diğeri sporcuların vücutlarındaki 29 noktayı takip etmek için makine öğrenimi kullanan stadyumların çatısının altına monte edilecek 12 kamera olacak. Bu yazılım, oyuncular ofsayta düştüğünde otomatik uyarılar oluşturmak için bu verileri birleştirecek. Uyarılar, kontrol odasındaki görevlilere iletilecek ve onlar da sahadaki hakemlere ofsayt konusunda karar vermesi için yardımcı olacak.

FIFA, bu sürecin sadece birkaç saniye içinde gerçekleşeceğini ifade ediyor. Ayrıca bu sistemle ofsayt kararlarının daha hızlı ve daha doğru alınabileceğini söyledi. Kameraların ve topun ürettiği veriler, stadyumdaki ekranlarda ve TV yayınlarında oynatılabilen otomatik animasyonlar oluşturmak için de kullanılacak.

2018 Dünya Kupası'nda FIFA, hakemlerin yan çizgi monitörlerini kullanarak kararları gözden geçirmesine olanak tanıyan VAR (video yardımcı hakemi) tanıttı. Bu arada 2022 Dünya Kupası Katar'da yapılacak ve böylece bir Arap ülkesinde düzenlenen ilk Dünya Kupası olacak. Katar’ın yüksek sıcaklıkları nedeniyle turnuva gelenekselin dışına çıkarak Kasım-Aralık ayları arasında gerçekleşecek.

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