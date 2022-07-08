Türkiye Gazetesi

Sosyal medya şirketi Twitter, günlük aktif kullanıcılarının yalnızca yüzde 5'inden daha azının otomatik spam hesapları olduğunu ileri sürüyor. Ancak buna inanmayan Elon Musk, kendi oluşturduğu ekibin, Twitter’da bu oranın yüzde 20’yi bulduğunu iddia etti. Tarafların iddiası farklı olurken, Elon Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasını durdurdu ve Twitter’dan spam hesap oranının gerçekten yüzde 5’ten az olduğunu kanıtlamasını istedi.

Twitter, Elon Musk’ın istediği verileri elde etmek için spam hesap sayısını azaltmaya başlamışa benziyor. Sosyal medya ağı, günlük 1 milyondan fazla spam hesabı kaldırdığını açıkladı. Mayıs ayında Twitter üzerinden açıklama yapan şirketin CEO’su Parag Agrawal, 500 bine yakın spam hesabı sildiklerini söylemişti.

Mikroblog sitesi Twitter, kaç hesabın kötü amaçlı spam olduğunu tespit etmek için birçok özel ve genel veriyi kullanıyor. IP adresleri, telefon numaraları, coğrafi konum ve hesabın etkin olduğunda nasıl davrandığı gibi onlarca bilgi ve veri inceleniyor. Milyonlarca hesap bu verilerin incelenmesiyle gerçek mi değil mi tespit ediliyor.

Tıpkı Instagram’daki gibi... Twitter CoTweets özelliğini sundu: Ortak tweet nasıl atılır? Twitter, bir grup kullanıcı ile ‘CoTweets’ isimli özelliğini test etmeye başladı. CoTweets özelliği, iki hesabın bir tweet'i birlikte yazmasına ve her ikisinin de tek bir tweet'te etiketlenmesine olanak tanıyor. Peki, CoTweets ya da Türkçe olarak düşünürsek ortak tweet nasıl atılır? İşte CoTweets ayrıntıları…

Twitter'a 2 bin 500 kelimelik 'not' özelliği geliyor Sosyal medya devi Twitter, mikroblog sitesi denilince akla gelen ilk mecralardan biri. 280 karakterle sınırlı olan tweetlere ek olarak not özelliğinin gelmesi bekleniyor. Sosyal ağ, yeni özelliği 2 bin 500 kelime sınırı ile test ediyor.