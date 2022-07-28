Türkiye Gazetesi

iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura'ın dördüncü geliştirici betaları kullanıcılara sunuldu. Yeni sürümün en dikkat çeken özelliği ise, Apple'ın iMessage uygulamasındaki mesaj düzenleme ve mesajı geri alma işlevine eklenen yenilikler. Kullanıcılar artık bir mesajı 15 dakika içinde en fazla beş defa düzenleyebilecek veya mesajı iki dakika içinde geri alabilecek. Daha önce mesajı geri alma özelliğinin süre sınır 15 dakikaydı, yani iki dakikaya indirilmiş oldu.

MESAJLARA 'DÜZENLEME GEÇMİŞİ'

iOS 16 dördüncü geliştirici betasında ayrıca düzenleme geçmişi şeklinde bir özellik geldi. Önceki sürümlerde düzenlenmiş bir mesajın altında sadece ‘düzenlendi’ şeklinde bir uyarı yer alıyordu ancak bu yeni güncellemenin farkı şu ki artık mesaja tıkladığınızda mesajın düzenleme geçmişini yani bir mesajın eski versiyonlarını görebileceksiniz.

Mesaj düzenleme geçmişi bu şekilde görünecek (Foto: The Verge)

Apple düzenleme geçmişinin amacına ilişkin açıklama yapmazken teknoloji sitesi AppleInsider'ın bu konuda oldukça mantıklı bir fikri var. Mesaj düzenleme ve mesajı geri çekme özellikleri zaman zaman kötü amaçlar için kullanılabiliyordu. Örneğin, onaylamadığınız bir durumu onaylamışsınız gibi göstermek mümkündü veya bir kişi size önce hakaret edip sonra da mesajı düzenlediğinde hakaret etmediğini ileri sürebilirdi. Ancak yeni eklenen mesaj düzenleme geçmişi sayesinde bu suistimale açık özellik değişmiş oldu.

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