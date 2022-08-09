Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp, belirlenen birkaç emojiyi kullanarak kullanıcıların durumlara (24 saat sonra kaybolan gönderilere) tepki vermesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Android'de beta test kullanıcılarına sunulan yeni bir güncellemede WhatsApp’ın durum tepkilerini getirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Whatsapp, yakında kullanıcıların 8 emoji ile durumlara tepki vermesini sağlayan bir özelliği herkese sunacak. Şu anda bu özellik bir grup beta test kullanıcısına sunularak sınırlı olsa da önümüzdeki haftalarda daha fazla sayıda kullanıcıya sunulacaktır.

WHATSAPP YİNE INSTAGRAM’IN İZİNDE

WhatsApp beta test programını kullanan kişiler yeni özelliği test etmeye başladı. Artık aralarından seçim yapabileceğiniz sekiz emojiyle durumlara tepki verebilirsiniz, tıpkı Instagram’da hikayelere emoji ile tepki verdiğimiz gibi. Bu emojilerin kalp gözlü gülen yüz, gülerken gözlerinden yaş gelen yüz, şaşıran yüz, ağlayan yüz, temenni, alkış, kutlama ve yüz puan olduğu da ortaya çıkan bilgiler arasında.

WhatsApp durum tepkilerinde kullanılan emojiler (Foto: WABetaInfo)

Peki, durumlara emoji ile nasıl tepki verilir? Bir duruma mesaj yazmak yerine bir emoji ile tepki vermek için yapmanız gereken ilk şey durum sayfasını yukarı kaydırmak. Ardından metin mesajı cevabı seçeneğinin hemen üzerinde bir emoji listesi görünecek. Bir emojiye tıkladığınızda emoji ile cevap vermiş olacaksınız.

Bu özelliğin şu anda sınırlı sayıda Android beta test kullanıcısına sunulduğunu belirtmiştik. iOS beta test kullanıcılarına önümüzdeki haftalarda sunulacaktır ve elbette diğer tüm kullanıcılara da ilerleyen haftalarda sunulmasını bekliyoruz. Güncellemenin ne zaman kimlere ya da herkese sunulacağına dair bir zaman çizelgesi mevcut değil.

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