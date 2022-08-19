Türkiye Gazetesi

ABD’de yaşayan Kızılderili kökenli Wailacki kabilesinin üyesi Nicole Aunapu Mann, 29 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonuna gidecek olan SpaceX Crew-5 görevinde yer alacak. Uzay uçuşunda görev komutanı olarak görev yapması planlanan Mann’in altı ay ISS Expedition 68 görevinin uçuş mühendisi olacağı açıklandı. Crew-5 görevinde ayrıca NASA'dan Josh Cassada, Japonya'dan Koichi Wakata ve Rusya'dan Anna Kikina isimli astronotlar yer alacak.

Bu arada, Mann uzaya giden ilk Kızılderili Amerikalı değil. 2002 yılında Chickasaw Nation kabilesinden John Herrington NASA üniformasıyla uzaya çıkmış ve uzaya giden ilk Kızılderili olmuştu.

KIZILDERİLİ ASTRONOTTAN İLK MESAJ

Peki, Kızılderili kökenli Nicole Aunapu Mann kimdir? Uzay uçuşu için oldukça uygun bir kariyere sahip olduğu aktarılan Mann, donanma havacısı olarak başladığı kariyerinde, ABD’nin Afganistan ve Irak'taki operasyonlarını desteklerken F/A-18 Hornet savaş uçaklarını kullanmıştır. Ayrıca Stanford Üniversitesi makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi de aldı.

NASA, 2013'te Mann'ı sekiz astronot adayından biri olarak seçti. Sekiz aday arasında yer alan Anne McClain, Jessica Meir ve Crew Dragon pilotu Victor Glover NASA’nın en tanınan astronotları haline geldi. Mann da dahil olmak üzere birkaç astronot NASA'nın Ay'a yapılan ilk insanlı Artemis görevinde yer alacak.

Mann, ICT ile yaptığı röportajda uzay görevinin astronot olamayacağını düşünen Kızılderili çocuklar için ‘engelleri yıkmak’ olarak tanımladı.

NASA, yeni bir ay keşfettiğini duyurdu NASA tarafından Dünya'dan yaklaşık 770 milyon kilometre uzakta yeni bir ay (uydu) keşfedildiği haberi büyük heyecan oluşturdu. Yeni uydu, Jüpiter'e yakın bir Truva asteroidi (uzay kayası) olan Polymele'in yörüngesinde bulundu.

NASA Ay roketini rampaya yerleştirdi ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yeni Ay roketini fırlatmaya hazırlanıyor. Son olarak NASA'nın roketi 29 Ağustos'ta planlanan fırlatma öncesinde rampaya yerleştirildi.