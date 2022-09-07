Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türk SİHA'larında övgüyle bahsetti. Aleksandar Vucic, Türkiye ve Sırbistan savunma bakanlıkları arasında çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Türkiye ile birçok alanda projeler gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Savunma sanayi alanında da iş birliği yapılmasına yönelik taleplerimiz oldu. Sırbistan, Türk yapımı Bayraktar İHA'sı satın almak istiyor ve umarız bunu gelecek yıl alabileceğiz." dedi.

Bilindiği üzere Baykar tarafından gelişitirilen Bayraktar TB2, Dağlık Karabağ ve Ukrayna savaşları başta olmak üzere kullanıldığı bölgelerde savaşın seyrini değiştiren başarılara imza atıyor. Özellikle Rus yapımı askeri sistemleri imha etme yeteneği oldukça güçlü olan Bayraktar TB2, bu nedenle onlarca ülkenin gündeminde yer alıyor. Hatta geçtiğimiz hafta Baykar tarafından yapılan açıklamada ihracat yapılan ülke sayısının 24'e yükseldiği de açıklandı.

Romanya da geçtiğimiz hafta Türk SİHA'sına talip oldu. Ülkenin savunma bakanlığı, meclise yaptığı başvuruda 18 adet Bayraktar TB2'nin satın alınması için meclisin onay vermesini istedi.

İtalyan basını Türk SİHA'larını manşete taşıdı... Selçuk Bayraktar için 'Türkiye'nin Elon Musk'ı denildi Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SİHA’lar (silahlı insansız hava araçları) bu defa da İtalyan basınında gündeme oturdu. İtalya’da yayımlanan haberde Türk SİHA’larının İngiltere, Çin ve ABD’de geliştirilen rakiplerini geride bıraktığı yazıldı.

Bayraktar TB2 SİHA’nın vurduğu tüm askeri araçlar açıklandı Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Baykar, tüm dünyanın gündeminde. Önce Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a Ermenistan karşısında önemli zaferler sağlayan yerli SİHA’lar şimdi de Ukrayna’ya Rusya işgali karşısında kritik çatışmaları kazandırtıyor. Peki, şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA tarafından kaç askeri araç imha edildi? İşte cevabı…