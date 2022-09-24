Türkiye Gazetesi

Başta NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) olmak üzere uzay ajansları ve bazı özel uzay şirketleri 'Kızıl Gezegen' olarak da tanımlanan Mars'a onlarca yıldır çok sayıda uzay aracı gönderiyor. Şimdiye kadar 14 farklı program kapsamında Mars'a toplamda 18 uzay aracı gönderildi. Dünya'nın yörüngesine gönderilen uydulardan, uzay araçlarından dolayı son yıllarda özellikle artan 'uzay çöpü' sorunu, Mars'a da sıçradı.

Bilim insanları, Mars yüzeyinde bulunan ve insan kaynaklı olan çöplerin sayısının büyük bir artış gösterdiğini açıkladı. Bilimsel çalışmalar çerçevesinde Dünya'dan Mars'a gönderilen uzay araçlarından kaynaklı 'Mars çöpleri' 7 bin ton ağırlığa kadar ulaştı. Üstelik bu çöpler bilim insanlarına göre ilerleyen zamanlarda yapılacak Mars görevlerinde de tehlikelere yol açabilir.

MARS ÇÖPLERİ

Peki, Mars'ta bulunan çöpler nelerdi? İşte birkaçı...

NASA araştırmacılarının Mars yüzeyinde canlı hayatına ilişkin verileri toplaması için geliştirdiği Perseverance ('Azim' anlamına geliyor) isimli keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de uzaya fırlatılmış, 18 Şubat 2021'de ise Mars'ın Jezero Krateri'ne inişini gerçekleştirmişti. O tarihten bu yana Kızıl Gezegen'i didik didik inceleyen Perseverance, organik Mars materyallerinin yanı sıra insan kaynaklı çöpleri de tespit ediyor.

Perseverance aracı geçtiğimiz haftalarda dolanmış bir ipe benzeyen bir cisim bulmuştu. Bilim insanları, cismin fotoğraflarını inceledikten sonra bunun Mars keşif araçlarından düşen bir parça olduğunu tespit etti. Geçtiğimiz Nisan ayında ise NASA'nın Ingenuity helikopteri, Perseverance keşif aracının Mars yüzeyine iniş yaparken kullandığı paraşütün kalıntılarını görüntülemişti.

Mars yüzeyine iniş yapmaya çalışan neredeyse her keşif aracı iniş sırasında bazı parçalarını gezegenin yüzeyine düşürüyor ya da bırakıyor. Bunun yanı sıra emekliye ayrılan yani artık çalışamayan ve Dünya'ya dönemeyecek olan uzay araçları da gezegendeki çöp miktarını artırıyor. Ayrıca başarısız iniş yaparak daha ilk günden çalışma şansını yitiren uzay araçları da iniş sırasında çarptıkları için gezegenden geri dönemiyor. Örneğin, şu anda Mars'ta tek parça halinde ancak çalışmayan dokuz uzay aracı bulunmakta. İşte tüm bu faktörler Mars'taki insan kaynaklı çöp miktarını ciddi miktarda artırıyor ve şu anda Kızıl Gezegen'de 7 bin ton ağırlığında çöp bulunduğu tahmin ediliyor.

NASA Mars yüzeyine çarpan göktaşlarının sesini paylaştı NASA'nın Mars yüzeyinde bulunan InSight isimli uzay aracı, Kızıl Gezegen'deki depremleri ve göksel olayları tespit etmeye devam ediyor. Dünya dışında ilk defa bir gezegende göktaşlarından gelen sismik ve akustik dalgaları algılayarak, kraterlerin konumunu hesaplayan InSight'ın kaydettiği ses kaydı paylaşıldı.

Yüzyılın fotoğrafı! NASA, Mars’ın 2.5 milyar piksellik şimdiye kadarki en net görüntüsünü paylaştı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde örnek toplamaya devam ediyor. Kaya örneklerini toplayan Perseverance öte yandan çektiği fotoğraf ve videolar ile de Mars’ın nefes kesen manzarasını gösteriyor.