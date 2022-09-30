Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX’in CEO’su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz nisan ayında Twitter’ı satın almak üzere platform ile görüşmelere başlamış ve ardından el sıkışmıştı. Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın alacağı beklenirken, milyarder isim bot hesap verilerine güvenmediğini ileri sürerek anlaşmadan çekildi. Bunun üzerine Twitter, satın alma işleminin gerçekleşmesini talep ederek Musk’ı dava etti. Twitter ile Elon Musk şu anda mahkeme sürecinde.

Perşembe günü bir dava dosyasında Elon Musk’ın Twitter yöneticileriyle yaptığı görüşmelere yer verildi. Mesajlarda Musk’ın Twitter’ın patronu olmak istemediğini gösteren yazışmalar dikkat çekti. Musk’ın “Açık konuşmak gerekirse yönetim işlerinden nefret ediyorum. Kimsenin patronu olmamam gerektiğini düşünüyorum. Ancak teknik - ürün tasarımı sorunlarını çözmeye yardımcı olmayı seviyorum” dediği ortaya çıktı.

'BANA CEO GİBİ DEĞİL MÜHENDİS GİBİ DAVRAN'

Bu arada mesajlarda Twitter’ın mevcut CEO’su Agrawal’ın Musk'a “Bana CEO gibi değil, mühendis gibi davranın” dediği de aktarıldı.

Musk, Agrawal ve Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Dorsey arasındaki mesajlaşmalar devam etti. Mesajlarda Jack Dorsey, rutin olarak Agrawal'ın mühendislik yeteneğinden övgüyle söz ediyordu. Ancak 26 Nisan'da Dorsey, Musk ve Agrawal Google Hangout üzerinden bir sohbet gerçekleştirdi. Ancak görüşme kayıtlarına göre işler iyi gitmedi ve Dorsey, “En azından ikinizin birlikte çalışamayacağı anlaşıldı” dediği öğrenildi.

ELON MUSK’IN TWITTER PLANI DA ORTAYA ÇIKTI

Elon Musk'ın Twitter’da tüm gerçek kullanıcıları doğrulamak, bot hesapları engellemek ve algoritmayı açık kaynak yapmak gibi bazı tartışmalı fikirleri de yazışmalarla ortaya çıktı. Aslında bunun ilk önce Dorsey'nin fikri olduğu da biliniyor. Ama milyarderin belki de şimdiye kadarki en kötü fikri, insanların tweet atabilmek için dogecoin ödemesini sağlayarak bot hesaplarla mücadele etmeyi önermesidir.

Musk fikrini, “Twitter gibi hem ödeme hem de kısa metin mesajları/bağlantılar yapan bir blockchain sosyal medya sistemi fikrim var. Mesajınızı zincire kaydetmek için küçük bir miktar ödemeniz gerekecek, bu da spam ve botların büyük çoğunluğunu ortadan kaldıracaktır.” sözleriyle açıkladı. Birkaç gün sonra, 13 Nisan'da Musk'ın fikri daha da şekillendi. Tweet başına kullanıcıların 0.1 Doge ödemek zorunda kalacağı bir sistem istiyordu. Neyse ki Musk, daha sonra blockchain tabanlı bir Twitter'ın şu anda mümkün olmayacağı sonucuna vardı.

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