Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Akıllı telefon devinden fiyatları düşürecek hamle

    Kaynak: TGRT Haber / Düzenleyen:

    Akıllı telefon üreticisi Realme, yeni telefon satın almak isteyenlerin yüzünü güldürecek. Firmanın Note serisinin ilk modeli olan Note 1'in özellikleri sızdı. Realme'nin dünya çapında akıllı telefon fiyatlarını düşürecek bir hamle yapacağı ortaya çıktı.

    Akıllı telefon devinden fiyatları düşürecek hamle
    Teknoloji Haberleri  / TGRT Haber

    Oppo'nun alt markasıyken 2018'de bağımsız bir akıllı telefon üreticisi olarak yoluna devam etmeye başlayan Realme, uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle dikkat çekiyor. Çin merkezli üretici, dünya genelindeki kullanıcıların uygun fiyatlı iyi bir akıllı telefon satın almasını kolaylaştıracak bir hamle yapacak.

    Realme kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Sky Li, şirketin yakında "Note" serisi cep telefonlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Note 1 modelinin özellikleri de sızdı. 

    REALME NOTE 1 ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU 

    Peki, Realme'nin yeni akıllı telefon modeli Note 1'in özellikleri neler? Realme Note 1, 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç Full HD OLED ekranla piyasaya çıkacak. Telefon işlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 7050 yonga setiyle çalışacak. Cihazın, 67W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olması bekleniyor.

    TGRT Haber'in derlediği bilgilere göre, cihazla ilgili sızdırılan bilgiler bu özelliklerle sınırlı değil. Arka tarafta bir adet 108 Megapiksel ana kamera ile birlikte 8 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 Megapiksel makro kamera yer alacak. Selfie ve görüntülü görüşmeler içinse ön tarafta bir adet 16 Megapiksel kamera olacağı tahmin ediliyor.

    GİRİŞ VE ORTA SINIF TELEFONLARDA FİYAT DÜŞEBİLİR 

    Çinli teknoloji üreticisinin zaten 'Realme Note 50' adlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Unisoc T612 işlemcisiyle çalışacağı söylenen bu modelin uygun bir fiyattan pazara çıkması bekleniyordu. Realme'nin giriş ve orta sınıf akıllı telefon pazarını hedef alacağı aşikar. 

    Realme'nin Note 1 modelini 24 Ocak'ta tanıtması mümkün görünüyor. Ancak henüz resmi olarak doğrulanmadı. 

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: TGRT Haber
    TeknolojiRealmeAkıllı Telefon
    Haberler > Teknoloji > Akıllı telefon devinden fiyatları düşürecek hamle
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İlk Türk astronot Gezeravcı anlattı, Bakan Kacır 'uzay serüvenini' yayınladı - Teknolojiİlk Türk astronot Gezeravcı anlattı, Bakan Kacır 'uzay serüvenini' yayınladıNASA'dan ilk Türk astronot için açıklama, program belli oldu - TeknolojiNASA'dan ilk Türk astronot için açıklama, program belli olduNASA çok sıcak lavlarla kaplı yeni 'dünya' keşfetti, bir yıl sadece 4 gün sürüyor - TeknolojiNASA çok sıcak lavlarla kaplı yeni 'dünya' keşfetti, bir yıl sadece 4 gün sürüyorYunan bakandan KAAN ve KIZILELMA isyanı, 'F-35'ler bile kurtarmayacak' - TeknolojiYunan bakandan KAAN ve KIZILELMA isyanı, 'F-35'ler bile kurtarmayacak'IMF'den çarpıcı rapor, yapay zeka işsizlik oranını artıracak - TeknolojiIMF'den çarpıcı rapor, yapay zeka işsizlik oranını artıracakAmazon'a dişli rakip, kargo şirketi FedEx e-ticaret sitesi açıyor - TeknolojiAmazon'a dişli rakip, kargo şirketi FedEx e-ticaret sitesi açıyorNASA'nın Ay aracı Peregrine Dünya'ya düşecek - TeknolojiNASA'nın Ay aracı Peregrine Dünya'ya düşecekYapay zeka devinden endişe veren adım, ChatGPT askeri kullanıma açıldı - TeknolojiYapay zeka devinden endişe veren adım, ChatGPT askeri kullanıma açıldı600 ton ağırlığa bile bana mısın demiyor, deprem yatağına talep arttı fiyatıyla dudak uçuklattı - Teknoloji600 ton ağırlığa bile bana mısın demiyor, deprem yatağına talep arttı fiyatıyla dudak uçuklattıHavacılık tarihinde dönüm noktası, NASA 'süpersonik jeti' X-59'u duyurdu - TeknolojiHavacılık tarihinde dönüm noktası, NASA 'süpersonik jeti' X-59'u duyurdu
    Sonraki Haber Yükleniyor...