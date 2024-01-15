Akıllı telefon devinden fiyatları düşürecek hamle

15 Ocak 2024 16:44 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 17:02

Oppo'nun alt markasıyken 2018'de bağımsız bir akıllı telefon üreticisi olarak yoluna devam etmeye başlayan Realme, uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle dikkat çekiyor. Çin merkezli üretici, dünya genelindeki kullanıcıların uygun fiyatlı iyi bir akıllı telefon satın almasını kolaylaştıracak bir hamle yapacak.

Realme kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Sky Li, şirketin yakında "Note" serisi cep telefonlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Note 1 modelinin özellikleri de sızdı.

REALME NOTE 1 ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Peki, Realme'nin yeni akıllı telefon modeli Note 1'in özellikleri neler? Realme Note 1, 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç Full HD OLED ekranla piyasaya çıkacak. Telefon işlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 7050 yonga setiyle çalışacak. Cihazın, 67W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olması bekleniyor.

TGRT Haber'in derlediği bilgilere göre, cihazla ilgili sızdırılan bilgiler bu özelliklerle sınırlı değil. Arka tarafta bir adet 108 Megapiksel ana kamera ile birlikte 8 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 Megapiksel makro kamera yer alacak. Selfie ve görüntülü görüşmeler içinse ön tarafta bir adet 16 Megapiksel kamera olacağı tahmin ediliyor.

GİRİŞ VE ORTA SINIF TELEFONLARDA FİYAT DÜŞEBİLİR

Çinli teknoloji üreticisinin zaten 'Realme Note 50' adlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Unisoc T612 işlemcisiyle çalışacağı söylenen bu modelin uygun bir fiyattan pazara çıkması bekleniyordu. Realme'nin giriş ve orta sınıf akıllı telefon pazarını hedef alacağı aşikar.

Realme'nin Note 1 modelini 24 Ocak'ta tanıtması mümkün görünüyor. Ancak henüz resmi olarak doğrulanmadı.