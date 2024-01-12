Apple, en değerli şirket ünvanını geri aldı

12 Ocak 2024 12:41 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 13:04

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir diğer Amerikan teknoloji şirketi Apple'ı piyasa değeri açısından geride bırakarak uzun bir aradan sonra dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu. Microsoft'un hisseleri, yapay zeka alanındaki faaliyetleri nedeniyle son altı aydır yükselirken, Apple'ın hisseleri ise iPhone satışlarına yönelik talep endişesi nedeniyle peş peşe son üç çeyrekte düşmüştü.

Çin'de iPhone satışlarının azalması ve iPhone 15 modeline yönelik potansiyel talep eksikliği, analist şirketlerin Apple hisselerini düşük değerlendirmelerine yol açtı. Nihayetinde, 2024 yılında Apple'ın piyasa değerinden yaklaşık 162 milyar dolarlık kayıp söz konusu.

MICROSOFT YAPAY ZEKA SAYESİNDE KAZANDI

Microsoft hisselerinin yükselmesinin sırrı ise, 'Microsoft 365 için Copilot' gibi önemli yapay zeka projelerini tanıtmasıyla ilişkili. Şirket, Office belgelerinin geleceği olarak tanımlanan Copilot adlı yapay zeka programına yüksek bir fiyat etiketi koyunca hisseleri de artış gördü. Ancak bu süreçte boş durmayan şirket, yeni yapay zeka özelliklerini ve programlarını tanıtarak yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

Dün, Microsoft'un güncel değerinin 2,903 trilyon dolara çıktığı, Apple'ın hisselerinin ise 2,871 trilyona gerilediği aktarılmıştdı. Ancak Apple, kaptırdığı "en değerli şirket" ünvanını saatler sonra geri aldı.

Perşembe günü borsa kapanışında Microsoft'un sermayesi 2.859 trilyona gerilerken, Apple'ın değeri 2.886 trilyona ulaştı.

Öte yandan, Microsoft ile Apple arasındaki rekabet uzun zamandır devam ediyor. "En değerli halka açık şirket" ünvanı iki şirket arasında zaman zaman el değiştiriyor. Microsoft, bundan önce en son 2021'de Apple'ın önüne geçmişti.