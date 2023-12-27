Microsoft, Copilot'u yayınladı! ChatGPT'deki paralı özellikler bedava, sadece o telefonlara yüklenebilecek

27 Aralık 2023 11:55 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:20

Microsoft, Android telefon sahipleri için "Copilot" mobil uygulamasını başlattı. Yeni uygulama Google Play Store'da mevcut. Artık bu uygulama sayesinde kullanıcıların Bing mobil uygulamasına ihtiyacı kalmayacak. Copilot, Android'de bir hafta önce piyasaya sürülürken, iOS sürümü ise henüz mevcut değil.

Teknoloji devi Microsoft'un Android'deki Copilot uygulaması ChatGPT benzeri özelliklere erişim sunuyor. Chatbot (sohbet robotu) yeteneklerine erişim, DALL-E 3 aracılığıyla görüntü oluşturma ve e-postalar ve belgeler için metin taslağı oluşturma bu özelliklerden sadece birkaçı. Ayrıca OpenAI'nin en yeni GPT-4 modeline ücretsiz erişim de sunuyor; ChatGPT'de GPT-4 özelliklerine ücretli olarak erişim sağlanabiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ BING'İN ARDINDAN COPILOT

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru piyasaya sürülen ChatGPT, tüm dünyada büyük bir teknolojik hamle yaptı. Sohbet robotu ChatGPT, sorulara verdiği özgün cevaplarla kısa sürede milyonlarca kullanıcının beğesini topladı. OpenAI firmasının ChatGPT'sinin ardından Meta, Microsoft, Google ve X gibi şirketler benzer uygulamaları ve programları erişime açtı.

Microsoft'un bu alandaki ilk hamlesi ise bu yılın başlarında Bing arama motoruyla oldu, ChatGPT benzeri bir arayüze sahip program, arama sonuçlarına entegre edilerek kullanıcılara sunuldu. Bing hâlâ mevcut olsa da, Microsoft, Bing Chat markası yerine Copilot'u (copilot.microsoft.com) yayına aldı.