Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Microsoft, Copilot'u yayınladı! ChatGPT'deki paralı özellikler bedava, sadece o telefonlara yüklenebilecek

    Teknoloji devi Microsoft, yapay zeka uygulaması Copilot'u Android telefonlar için piyasaya sürdü. Copilot, ChatGPT benzeri bir uygulama olarak hizmet veriyor. Android cihazlarda Copilot'a erişmek için artık Bing mobil uygulamasına ihtiyaç kalmadı.

    Microsoft, Copilot&#039;u yayınladı! ChatGPT&#039;deki paralı özellikler bedava, sadece o telefonlara yüklenebilecek
    Teknoloji Haberleri  / The Verge

    Microsoft, Android telefon sahipleri için "Copilot" mobil uygulamasını başlattı. Yeni uygulama Google Play Store'da mevcut. Artık bu uygulama sayesinde kullanıcıların Bing mobil uygulamasına ihtiyacı kalmayacak. Copilot, Android'de bir hafta önce piyasaya sürülürken, iOS sürümü ise henüz mevcut değil.

    Teknoloji devi Microsoft'un Android'deki Copilot uygulaması ChatGPT benzeri özelliklere erişim sunuyor. Chatbot (sohbet robotu) yeteneklerine erişim, DALL-E 3 aracılığıyla görüntü oluşturma ve e-postalar ve belgeler için metin taslağı oluşturma bu özelliklerden sadece birkaçı. Ayrıca OpenAI'nin en yeni GPT-4 modeline ücretsiz erişim de sunuyor; ChatGPT'de GPT-4 özelliklerine ücretli olarak erişim sağlanabiliyor. 

    YAPAY ZEKA DESTEKLİ BING'İN ARDINDAN COPILOT 

    Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru piyasaya sürülen ChatGPT, tüm dünyada büyük bir teknolojik hamle yaptı. Sohbet robotu ChatGPT, sorulara verdiği özgün cevaplarla kısa sürede milyonlarca kullanıcının beğesini topladı. OpenAI firmasının ChatGPT'sinin ardından Meta, Microsoft, Google ve X gibi şirketler benzer uygulamaları ve programları erişime açtı. 

    Microsoft'un bu alandaki ilk hamlesi ise bu yılın başlarında Bing arama motoruyla oldu, ChatGPT benzeri bir arayüze sahip program, arama sonuçlarına entegre edilerek kullanıcılara sunuldu. Bing hâlâ mevcut olsa da, Microsoft, Bing Chat markası yerine Copilot'u (copilot.microsoft.com) yayına aldı.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: The Verge
    TeknolojiCopilotMicrosoft
    Haberler > Teknoloji > Microsoft, Copilot'u yayınladı! ChatGPT'deki paralı özellikler bedava, sadece o telefonlara yüklenebilecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    2 bin yıl önce ölen adamın 6 yaşında ne yediği bulundu - Teknoloji2 bin yıl önce ölen adamın 6 yaşında ne yediği bulunduASELSAN'ın kuantum çalışmalarında ilk ürünler ortaya çıktı - TeknolojiASELSAN'ın kuantum çalışmalarında ilk ürünler ortaya çıktıTesla fabrikasında korkunç olay! Robot, mühendise saldırdı - TeknolojiTesla fabrikasında korkunç olay! Robot, mühendise saldırdıMars aracı, suyun kanıtlarını buldu - TeknolojiMars aracı, suyun kanıtlarını bulduPara ödemeyene reklam işkencesi - TeknolojiPara ödemeyene reklam işkencesiYapay zeka bir kere daha insanları alt etti - TeknolojiYapay zeka bir kere daha insanları alt ettiSLIM, Ay yörüngesine girdi, ilk adım merakla bekleniyor - TeknolojiSLIM, Ay yörüngesine girdi, ilk adım merakla bekleniyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...