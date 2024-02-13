İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla gerçekleştiren ve iki gün önce yurda dönen Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Atama, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da yayımlandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay misyonu görevinin ardından Cumhurbaşkanı Kararı'yla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Gezeravcı'nın yanı sıra Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan da aynı göreve getirildi.
Atama kararı Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe girdi.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi