Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
    Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı, Resmi Gazete, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla gerçekleştiren ve iki gün önce yurda dönen Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Atama, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da yayımlandı.

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay misyonu görevinin ardından Cumhurbaşkanı Kararı'yla Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

    Gezeravcı'nın yanı sıra Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan da aynı göreve getirildi.

    Atama kararı Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe girdi.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alper GezeravcıTürkiye Uzay AjansıResmi Gazete
    Haberler > Teknoloji > İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Oyunun kurallarını değiştiriyor! Yerli uydular sayesinde İHA'lar güvende - TeknolojiOyunun kurallarını değiştiriyor! Yerli uydular sayesinde İHA'lar güvendeBennu asteroidinden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları sonuca ulaştı: Eski bir okyanus dünyasından geldi - TeknolojiBilim insanları 6 ay sonunda şaşırtan sonuca ulaştıBir ilk! Fransa'nın bu kasabasında akıllı telefon yasaklandı - TeknolojiBu kasabada akıllı telefon artık yasak! Nedeni düşündürücüBu da oldu! Üç milyon akıllı diş fırçasını hack’lediler - TeknolojiBu da oldu! Üç milyon akıllı diş fırçasını hack’ledilerSahte evliliklerin önüne geçilecek! Parmak iziyle doğrulama yöntemi başlıyor - TeknolojiSahte evliliklerin önüne geçilecek! Parmak iziyle doğrulama yöntemi başlıyorYerli firmalar tarafından üretilen robot eller depremzede ve felçli insanlara umut oldu - TeknolojiYerli firmalar tarafından üretilen robot eller depremzede ve felçli insanlara umut olduTürk Savunma Sanayi Şirketleri durdurulamıyor! Sıralama belli oldu, dünya devleri geride kaldı - TeknolojiTürk Savunma Sanayi Şirketleri durdurulamıyor! Sıralama belli oldu, dünya devleri geride kaldıYapay zeka ile bunları yapma!10 maddede medyada yapay zeka kullanma rehberi - Teknoloji10 maddede medyada yapay zeka kullanma rehberiLinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online ücretsiz kurs - TeknolojiLinkedIn'dan kullanıcılarına 10 online kursTogg T10X’te test günleri - TeknolojiTogg T10X’te test günleri
    Sonraki Haber Yükleniyor...