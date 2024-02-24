ANKA 3 ve KIZILELMA envantere girmek için gün sayıyor

Millî muharip uçak KAAN’ın üreticisi TUSAŞ’ın Genel Müdürü Temel Kotil “4 yıl içinde 20 yerli savaş uçağının Hava Kuvvetlerine teslim edileceğini belirtti. Öte yandan “uçan robot” KIZILELMA’nın seneye TCG ANADOLU’dan iniş-kalkış testine başlayacağı, “Hayalet SİHA” ANKA-3’ün de 1 yıl içinde hizmete başlayacağı öğrenildi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Millî muharip uçak KAAN’ın üreticisi TUSAŞ’ın Genel Müdürü Temel Kotil “KAAN benzeri bir uçağı bu kadar hızlı kimse yapamadı. O, var olan bütün uçaklarla savaşabilecek seviyede. F-22 ve F-35’ten daha üst teknolojiyi seçtik. Gök Vatan’a saldırı olursa Roketsan füzeleri ve KAAN karşılayacak” dedi.

Öte yandan millî muharip uçak KAAN’ın gök vatan ile buluşmasının ardından gözler bu yıl içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının emrine girecek Türkiye’nin yüz akı projelerine çevrildi. Uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam eden, tamamen öz kaynaklarla millî ve özgün olarak geliştirilen KIZILELMA için bu sene seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak bir Taarruzi İHA ile yakın kol uçuşu gerçekleştiren KIZILELMA, Türkiye için güç çarpanı olma yolunda ilerliyor. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi özelliğiyle ön plana çıkıyor.

2021 yılında başlayan KIZILELMA Projesi bir yıl içinde ilk uçunu gerçekleştirdi. Düşük görünürlüğü nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına önemli bir üstünlük kazandıracak olan KIZILELMA, TCG ANADOLU gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti ile de muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

ANKA 3 HEYECANI

Türkiye’nin nefesini tutarak beklediği bir diğer proje ise ANKA 3. 2023’ün son günlerinde sürpriz yaparak ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA 3’ün de yıl sonuna doğru Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Test uçuşları devam eden ANKA 3, ‘uçan kanat’ formundaki tasarımıyla dikkat çekiyor. İlk uçuşunda 1 saat 10 dakika boyunca havada kalan ANKA 3, 150 knot (277,8 km) hıza ulaştı. Yeni nesil İHA sistemi olarak tanımlanan ANKA 3, keşif, gözetleme, istihbarat, düşman RF yayımı yapan radar (her türlü radar sinyalinin otomatik tespiti ve izlenmesi, tanımlanması, yön bulma ve analizi) ve hava savunma sistemlerini etkisiz hâle getirebilme özelliğine sahip.