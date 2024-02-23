Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Güncel > TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ı anlattı: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ı anlattı: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TUSAŞ, Temel Kotil, KAAN, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağımız KAAN'la ilgili açıklamalarda bulundu. Kotil, "F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik. Zorun zorunu yaptık. 5. nesil uçak yapan 4 ülkeden biriyiz artık" dedi.

    Yerli savaş uçağımız KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının ardından TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

    "ZORUN ZORUNU YAPTIK"

    Kotil, KAAN'ın üst seviye teknolojiyle donatıldığını belirterek, "F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik. Zorun zorunu yaptık. Türkiye'nin şimdiye kadar yaptığı en komplike savaş cihazı. 5. nesil uçak yapan 4 ülkeden biriyiz artık" ifadelerini kulandı.

    "BÜTÜN SAVAŞ UÇAKLARIYLA SAVAŞABİLİYOR"

    Kotil açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Uçak 5. nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor. İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi, güç dağıtım sistemi... İniş takımları yerli, jenaratörü yerli, kanopisi yerli bir motoru ve fırlatma koltuğu dışında tümüyle yerli bir uçak. Türklerin şimdiye dek yaptığı en komplesk mühendislik cihazı bu.

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ı anlattı: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye - 1. Resim

    "KAAN'I 2028'DE TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

    Biz Almanya'yı da Fransa'yı da İngiltere'yi de geçeriz. İstiyorsak yaparız dedik, yaptık. 17 bin TUSAŞ çalışanı çok büyük emek verdiler. Uçağı 2028'de teslim etmeyi planlıyoruz. Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje KAAN. Eurofıghter, F-16, Rafael uçakları KAAN'dan daha alt teknoloji. Dost ve Kardeş ülkelerin KAAN'a ilgisi var.

    "ANKA-3 BU SENE İÇİNDE TESLİM EDİLEBİLİR"

    KAAN'IN 6. Nesle dönüştürülmesi için de çalışma yapılıyor. Milli motorun, uçağın teslim sürecine yetişmeyi planlıyoruz. ANKA-3'ü de bu sene içinde teslim etmeyi planlıyoruz. ANKA-3 durmadan uçuyor."

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ı anlattı: Zorun zorunu yaptık, F-35'ten bile üst seviye - 2. Resim

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Lahey'de 3. gün! İran heyeti mahkemeye çağrı yaptı: Bu kararla tarihe geçebiliriz - Güncel"Bu kararla tarihe geçebiliriz"Cinayetin düğümünü üvey baba çözdü: Öldürüp dereye atmışlardı, aile boyu yakalandılar - GüncelÖldürüp dereye atmışlardı, aile boyu yakalandılarCumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de muhalefeti tiye aldı: Kendi içlerinde horoz dövüşündeler - Güncel"Kendi içlerinde horoz dövüşündeler"Sırt çantasıyla topladığı kedileri öldüren sanık tahliye edildi - GüncelSırt çantasıyla topladığı kedileri öldüren sanığa tahliyeBilim insanları 6 Şubat'ı saniye saniye inceledi: Enerji patlaması felaketi getirdi - GüncelEnerji patlaması felaketi getirdiMSB duyurdu: Türk uçakları sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecek - GüncelKomşunun 'havası' bize açıldı!Sivas'ta oltalar kuma takıldı! Tabela var su yok - GüncelTabela var su yok
    Sonraki Haber Yükleniyor...